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秋冬常乾癢敏感？皮膚科醫師教「正確養膚」3關鍵：降低洗臉水溫

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▲▼皮膚科醫師教防止換季過敏3秘訣 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教秋冬換季正確護膚觀念，幫助穩定肌膚。（圖／翻攝IG@aoihamada、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　

每次到了秋冬換季，肌膚就老是變得敏感，泛紅、起皮全都來？之前慣用的保養品，照常使用突然出現刺痛感？在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師簡丹就表示，在秋冬季節肌膚會進入乾躁期，變得比較脆弱，若是錯誤護膚，不僅使肌膚不適，還可能導致過敏、甚至有嚴重疹子。她就分享秋冬換季3大保養關鍵，能幫助穩定肌膚、養護肌膚屏障，寒冷秋冬再也不怕肌膚出問題。

＃溫和的清潔

夏季過去進入秋冬後，皮膚油脂分泌會減少，因此可以把清潔的程度降低一點，一天只用一次洗面乳洗臉，早上可用清水洗臉，同時要降低洗臉水溫，只用溫涼水洗臉，這樣就能做好清潔又不會過度清潔。

＃減少使用功效型保養品

秋冬時可稍微減少功效型護膚品的使用，也就是精簡保養，像是很多人都在用的「早C晚A」保養法，這種保養法在油性膚質或是在夏天時，可能還好，但是在秋冬肌膚脆弱、過敏的情況下，如果使用的產品又比較刺激，就容易產生一些刺激性的皮膚炎，如果在這過程中處理不當，還可能誘發成嚴重的皮膚病。

＃增加修護型乳霜

秋冬可以增加修護型乳霜的使用，保濕乳霜主要就是用來鎖住水分、幫助修復皮膚屏障，這類乳霜通常會含有像是維生素B5等修復成分，也能很好的鎖水，在秋冬或肌膚敏感脆弱時可以增加使用次數，多塗幾次。

如果覺得乳霜塗完之後，保濕滋潤效果還不夠，可以在臉上貼上塑膠薄膜或面膜貼敷個5分鐘，幫助加強乳霜的滲透。

►皮膚科醫師揭「4大保養真相」　貴婦級洗面乳只是浪費錢

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關鍵字：

保養, 護膚, 秋冬, 換季, 乾癢, 泛紅, 敏感, 過敏, 改善, 預防, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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