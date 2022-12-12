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年末大掃除要來啦！超天然「法國黑科技」拖地、廚房、寵物一瓶洗淨

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記者李薇／台北報導

這次農曆新年來得早，1月底就可以開始放連假，當然，在躺著耍廢之前，居家環境也要好好打掃，這次別再使用那些化學的清潔劑，尤其是家裡有寵物、小孩的家庭，更應該挑選溫和又擁有超強去污效果的「法國黑科技」黑皂液，運用天然成分，幫助去除居家污漬，同時打造健康無毒的環境。

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

1.地板清潔

用清水拖地總有些污垢無法處理，這時就建議使用黑皂液加入溫水稀釋之後，就可以用抹布或是拖把沾取，擦拭地板或桌面，不但可以清除髒汙、油垢，孩子、寵物在地上攀爬也不用擔心，如果後續還是擔心，可以用清水再拖一次。

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

2.抽油煙機、灶台

像是廚房這種比較重油污的地方，就不建議把黑皂液稀釋使用，可以先用純的單品濕敷在抽油煙機、爐火台上，等待5到10分鐘左右，搭配廚房紙巾一抹把油汙都去除，最後可以使用沾水的抹布再擦拭一次即可。

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

3.廁所發霉處

針對濕氣重、容易發霉的廁所，可以使用黑皂液加入溫水稀釋之後，均勻噴灑在地面、牆面等位置，同樣等待3到5分鐘，就能夠使用刷子清潔沖洗，因為是純正橄欖油基底，所以使用起來還有很好的植物油守護地板，就像打過蠟一樣。

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

4.衣物汗漬也能用

黑皂液不但可以清潔居家空間，像是一些比較常穿的衣服有汗漬、醬料噴到，也可以用黑皂液搭配溫水稀釋，浸泡髒污處，大約5分鐘左右，就可以沖淨，像是人人一雙的小白鞋也可以使用，尤其適合那些沒辦法使用漂白水的衣料材質。

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

5.植物防蟲、寵物清潔都行

因為黑皂液帶有天然橄欖的濃縮氣味，被螞蟻、小蟲討厭，建議可以用來稀釋噴灑在窗戶上，或是家中的植物花葉，能夠避免蚊蟲攻擊，或是狗狗、貓咪洗澡的時候，也可以作為洗毛精使用，天然成分不用擔心毛孩舔到，也有驅蟲效果。

【推薦單品】

Fer à Cheval 法拉夏 黑皂液，500ml、售價1470元

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

來自法國中古18世紀的品牌法拉夏，一直以來都運用古法熬製最天然、最原始的馬賽皂聞名，不只是榮獲法國認證、也拿下馬賽皂機構的認證，品質天然有保證，這款黑皂液更是99%的自然成分製成，不添加防腐劑、染料或是添加劑，就是馬賽皂超濃縮的液態呈現，人人家中都該有一瓶。

MARIUS FABRE 法鉑 橄欖油黑肥皂，250ml、售價320元

▲Fer à Cheval,法拉夏,MARIUS FABRE,法鉑,黑皂液,黑皂,馬賽皂,。（圖／品牌提供）

百年傳奇馬賽皂品牌法鉑同樣也是遵循古法製造的皂廠，由法鉑的曾孫女Marie和Julie連袂繼承衣缽，持續將這個專屬法國的獨特技術持續傳承下去，以做出最好的馬賽皂為使命，只重視品質、每個步驟都不馬虎的嚴謹做法，深受粉絲喜愛，直到現在依舊有很多人持續購買使用。

關鍵字：

Fer à Cheval, 法拉夏, MARIUS FABRE, 法鉑, 黑皂液, 黑皂, 馬賽皂

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