趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

記者李薇／台北報導 圖／趙露思工作室官微

因《傳聞中的陳芊芊》爆紅的演員趙露思可愛甜美形象，深受許多粉絲喜愛，後續又接演多部膾炙人口的戲劇，包括最近很火的《星漢燦爛·月升滄海》、《且試天下》、《我，喜歡你》等等，最近她的行程也是馬不停蹄，出席各大活動、拍攝大片，其中一套裝扮更是穿上了應援色「露露紫」禮服，整個仙氣爆表！

趙露思工作室最近釋出她參與拍攝的一組時尚大片，只見趙露思穿上一襲「露露紫」的VERA WANG 2021秋冬心型領禮服，淺淺薰衣草顏色的禮服在胸口裁剪心型，搭配帶有一點點澎感的裙襬，整頭長髮盤起的花苞頭造型，展現出十足的仙女氛圍，露出性感天鵝頸跟直角肩，身上完全沒有一絲贅肉，讓粉絲都大呼「太美了！」

不只是最近又穿上VERA WANG禮服，日前她出席GUCCI活動，也是挑選了藍色絲絨材質的小洋裝，細肩帶設計搭配上半身鬆緊調整，可以展露出最佳的身材曲線，手拎白色Aphrodite小型新月形肩背袋，看起來就像是高貴的富家千金，整個人質感都跟著提升。

從最近這兩組照片的釋出，可以發現趙露思因為膚色夠白皙，所以穿起冷色調的單品能完全駕馭無障礙，而且更顯得肌膚白皙透亮，完全不會顯髒，襯托出如同月牙般的透明膚況，不像是一般亞洲女孩選擇偏暖色調會更為安全，大膽的嘗試完全超成功。