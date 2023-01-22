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初二回娘家必送的伴手禮推薦　滋潤又超好吸收的「植物油霜」必買

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記者李薇／台北報導

許多女生出嫁之後，更能體會到家人的可貴，當然大年初二回娘家可不能空手，尤其是最辛苦的媽媽，一定要買好禮物孝敬，以下就推薦超適合媽媽的保養單品，不僅使用起來滋潤度很夠，更可以達到緊緻撫紋的效果，精緻回春很有必要。

1.RMK W修護菁萃油霜，30g、售價2250元

▲RMK,碧麗妃,Revive,雅詩蘭黛,森美妍,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

RMK自推出W修護菁萃油以來，療癒的香味以及質地深受許多粉絲喜愛，這次推出全新型態單品「W修護菁萃油霜」，就是以它為概念發展的新質地，一抹就會融化成細緻植物油成分，秒吸收進肌膚底層，瞬間浸潤調理，立刻能為肌膚呵護潤澤。

2.碧麗妃 極萃奢妍永恆霜，40g、售價11000元

▲RMK,碧麗妃,Revive,雅詩蘭黛,森美妍,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

資生堂獨家歷時12年研究，發現肌膚的年輕再生關鍵，透過頂級抗老成分搭配植萃能量複合配方L，為肌膚補充高質量的膠原蛋白，重現澎潤彈力好狀態，加上獨特睡美人香氛，讓保養完後的Me Time也能充分療癒。

3.Revive 光采再生活膚霜－美無限藝術加大版，75ml、售價6800元

▲RMK,碧麗妃,Revive,雅詩蘭黛,森美妍,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

由知名整形醫師創立的品牌Revive最經典的熱賣單品就是：光采再生活膚霜，慶祝品牌25周年，這次攜手紐約藝術家Amber Vittoria，設計出限定包裝的單品，並從50ml加大到75ml，細緻潤澤的乳霜質地，拉提效果特別厲害。

4.雅詩蘭黛 年輕無敵膠原霜，75ML、售價4350元

▲RMK,碧麗妃,Revive,雅詩蘭黛,森美妍,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛向來以抗老科技深受女性信任，這次再度升級年輕無敵膠原霜，裡面新添加白芙蓉花八大精萃、極效仙人掌精萃，讓肌膚保濕效果更加倍，能立即改善乾燥、細紋、鬆弛等老化現象，一抹就擁有細緻平滑的膚況。

5.森美妍 高效玫瑰乳霜，30g、售價12800元

▲RMK,碧麗妃,Revive,雅詩蘭黛,森美妍,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

專為敏弱肌設計的森美妍高效玫瑰乳霜，內含阿爾卑斯山的珍稀成分「雪玫瑰精華」，不僅散發迷人的香氣，更是可以幫助肌膚抗老，搭配甘草、金盞花、薰衣草精萃等等，滋養的同時還能夠達到完美的修護安撫。

關鍵字：

RMK, 碧麗妃, Revive, 雅詩蘭黛, 森美妍, 保養, 乳霜

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