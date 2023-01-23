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正悄悄掏空你的5種小錢！短暫愉悅的小確幸最恐怖，一個月花到上萬元都可能

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

物價高昂，薪水不漲的狀態下，想要在都市生活又要存下錢，非常不容易，以下就盤點5個你很容易不注意就掏空錢包的5種小錢，它們看似都不多，但其實長時間累積下來，算是一筆很可觀的數目，建議一定要改掉這些花錢的習慣，才能擁有大財富。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

1.39、59元的便宜小物

這些39、49、59元等價格的便宜小物，非常多元零碎，髮夾、手機殼、戒指、髮帶、髮箍等小東西，看起來每一樣都要不了多少錢，下決定要買的速度也能很快，但隨便買個10樣、多去幾趟，可能就要花到上千元，其實真的有需要買那麼多嗎？或是多元搭配也可以用更長時間呢？

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

2.以為能用得上的東西

在人類的生活中，充斥著很多廣告，尤其是那些看起來很好用、很實用的東西，對別人來說可能真是如此，但不一定適合你，而且在這種人為情境的推薦下，讓人看到往往會腦子一熱的下單，買回來不但沒有想像中實用，更可能被閒置。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

3.不能堅持使用的東西

像是減肥這件事，很多人都會遇過一個狀況，覺得每天不到一杯咖啡的錢，就可以上健身房瘦身，好像很划得來，因此就會加入會員、買一堆課程，結果到最後堅持不了多久，就躺在瑜伽墊上滑手機，那這些加值型的服務等於浪費。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

4.隨手就花掉的小錢

這種小錢對很多人來說，叫做「小確幸」，下午茶喝個手搖飲、跟同事一起買個小蛋糕、早上一杯星巴克等等，這些小錢人人都花得起，加上工作太苦，促使人們用這種小東西買個短暫的快樂，但當你仔細記帳，可能會發現一個月下來，數字就破萬元，這是一種「包著快樂糖衣的毒癮」，是否真的需要這些稍縱即逝的愉悅，真的該好好評估。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

5.自動續加的APP會員

隨著行動支付的方便，很多數位化的加值服務也跟著興起，買APP無廣告專業版、Netflix會員、愛奇藝會員、照相APP的升級等等，這些服務當然有些是必要，但多數可能隨著新的APP推出，就會換口味，或是明明沒在用了，卻忘記取消，導致被扣了很多個月錢都不自覺，建議要每月檢視自己的支出情況，沒需要、立刻退租。

關鍵字：

金錢, 省錢, 花錢, 消費, 逛街, 物慾

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