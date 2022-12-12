安海瑟薇也愛巨無霸寶石　Diamon Bank展出122克拉藍寶、天價3.4億紅寶

記者王則絲／台北報導

女星安海瑟薇（Anne Hathaway）於今年坎城影展時，佩戴寶格麗重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石項鍊，象徵著巨大彩寶已成為趨勢。Diamond Bank鑽石銀行著眼於各地藏家對彩寶的熱衷，即日起至12月16日於台北匯聚全球重要產區的各類罕見寶石，舉辦《光之綺饗・頂級珠寶亞洲巡迴展》，展中最高價珠寶為8.89克拉的緬甸未燒紅寶，高達3.4億元台幣；另一亮點則是全場克拉數之冠：122克拉的藍寶石套鍊。

▲安海瑟薇佩戴寶格麗藍寶石項鍊，帶起巨大彩寶的趨勢。（圖／品牌提供）



Diamond Bank這回以寶石瑰麗的光芒為題，將甫落幕的日內瓦珠寶展焦點展品接運來台，亞洲區執董陳昱羲表示：「隨著全球局勢變化，許多投資人擔心疫情、戰爭等等會影響貨幣流通、投資標的價值跌宕多變，分配5%理財資產於貴重珠寶中，正是近期可以考慮的選項之一。」才展出第一天，便有不少藏家出手預定百萬元以上的珠寶。

▲巨型122克拉 Sri Lanka Sapphire錫蘭藍寶石皇家藍Royal Blue套鍊，附GIA專書報告，約9,280萬元。（圖／記者王則絲攝）



▲20.52克拉緬甸未燒藍寶，附Gübelin & GIA證書與信函雙證護航。（圖／品牌提供）



本次的《光之綺饗》展覽聚焦在藍寶、紅寶、祖母綠、黃鑽以及金綠玉寶石作品，全場克拉數之冠為重達122克拉的藍寶石套鍊，超過100克拉的藍寶石已經極為罕有，加上其無瑕玻璃體的狀態，實屬相當珍貴；另一20.52克拉未燒藍寶石戒指，附有GIA證書與信函，身份非凡。

▲8.89克拉 No-Heat Burma Ruby裸石為全場最高單價，約台幣3.4億元。（圖／品牌提供）



本場最貴則是8.89克拉的緬甸未燒紅寶石，附四大國際權威寶石實驗室SSEF、Gübelin、GRS & AGL證書與所長特別信函，約台幣3.4億元，其淨透火光色澤被評為是絕美的「鴿血紅」（像鴿子的眼睛一般）。

▲30克拉成對哥倫比亞未泡油祖母綠裸石，約台幣6,600萬元。（圖／品牌提供）



祖母綠系列珠寶作品也是本次展覽的必賞寶物，其中這對產自CHIVOR（契沃爾）的30克拉祖母綠裸石，是目前市場上唯一成對、超過30克拉且兼具飽和度與亮度的巨型祖母綠。

強調完美車工的鑽石品牌HEARTS ON FIRE，於近日推出聖誕佳節專屬鑽飾獻禮系列，包括璀璨戒指、手鐲、項鍊⋯⋯其中交叉設計的LORELEI 玫瑰金鑽石戒指，宛如星芒般奪目，此外，像是太陽一般的AERIAL系列鑽石項鍊，從大自然的美態汲取靈感設計而成，閃度絲毫不輸。

▲HEARTS ON FIRE LORELEI diamond criss cross 玫瑰金鑽石戒指 NT＄99,000。（圖／品牌提供）



▲HEARTS ON FIRE AERIAL eclipse 白金鑽石項鍊NT＄230,000。（圖／品牌提供）



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