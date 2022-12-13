全智賢示範冬季暗黑辣妹風穿搭　短裙秀辣腿、透膚黑絲襪洩女人味



記者王則絲／台北報導

韓女星全智賢擁有人人稱羨的凍齡臉蛋與好比例，穿衣自帶高級感，常成為女生們的效仿對象。近日全智賢替BURBERRY出鏡拍攝佳節形象廣告，為大家率先示範暗黑系冬季穿搭，不只換上經典帥氣的風衣，還穿上連身短裙辣秀一雙美腿，搭配靴子與毛絨絨大衣，營造質感辣妹風，此外，也演繹了今年大勢回歸的黑絲襪風潮，正好即將迎來一波寒流，女孩們快把冬日穿搭技巧學起來。

▲全智賢出鏡演繹BURBERRY佳節系列形象廣告。（圖／品牌提供）

全智賢在今年九月宣布成為BURBERRY品牌大使，本季負責擔任佳節系列形象廣告的主角，出鏡演繹4套冬季率性時髦打扮。全智賢先是穿著改以PLONGE皮革製成的BURBERRY標誌性風衣，襯托她強勢的女王氣場；另換上菱形絎縫連身短裙，露出雙腿肌膚增添辣度，搭配靴子與深棕色的毛絨翻領羊皮大衣，展現奢華霸氣風範，並有復古BURBERRY格紋的LOLA羊毛圈絨包點綴。

▲全智賢出鏡演繹BURBERRY佳節系列形象廣告。（圖／品牌提供）

今年「黑絲襪」風潮回歸，像是BLACKPINK的Rosé、超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）⋯⋯都在穿，這回全智賢也以荷葉邊洋裝搭配微透黑絲襪造型，凸顯成熟女人味，並襯得手上的水晶TB包更閃亮；寒冷冬天必備的圍巾，亦能作為穿搭亮點，全智賢身上披著黑白配色的大披巾，與戰馬騎士圖案的TB手袋相呼應。

近年韓流在精品圈佔據一席之地，BURBERRY有全智賢擔任品牌大使，近日GUCCI則是宣布最新品牌大使，由怪物新女團New Jeans團員Hanni接下。年僅18歲的Hanni擁有純欲系圓臉蛋，甜美、個性的風格受到時尚界青睞，更被GUCCI相中，只見她拎著粉色Bamboo迷你竹節包，登上官方IG、正式成為新任品牌大使。

▲GUCCI近日宣布Hanni成為新任品牌大使。（圖／翻攝自IG@gucci）

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