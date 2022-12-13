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小心美肌不成反爛臉！5大NG保養行為　洗臉洗太乾淨也中鏢

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▲▼ 讓皮膚越來越差的6大NG保養行為 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不想肌膚越保養越差，先改正錯誤觀念。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@thanks_kim）

編輯／Molly

明明本來膚質也算不錯，但卻好像越保養皮膚越差？先別急著怪保養品不好，很有可能是因為你的錯誤保養觀念和NG行為造成的。快來看看以下會讓皮膚變差的5大原因，你中了幾個？

＃懶得擦防曬

紫外線可說是美肌殺手，不僅會導致皮膚長斑，更會使肌膚老化、鬆弛、生成皺紋，如果忽略防曬，用再多抗老乳霜都沒用。許多皮膚科醫師都提醒，不只夏季，一年四季都要做好防曬，如果長時間在戶外也要記得補擦防曬。

＃過度清潔

有些人會擔心洗臉沒洗乾淨，彩妝、髒污殘留對皮膚不好，但其實洗得太過乾淨也會傷皮膚。過度清潔容易對肌膚角質層造成傷害，造成肌膚屏障受損，不僅會使肌膚容易乾燥，還會變得脆弱、易敏感，就算是油性肌，一天最多用洗面乳2次，中間可穿插清水洗臉，尤其肌膚偏乾或較敏弱的人，要盡量挑選成分溫和的洗面乳。

＃喜歡用磨砂膏

雖然去角質可以幫助改善黑頭、粉刺情況，但過於頻繁去角質反而會傷害皮膚屏障、加劇現有肌膚問題，甚至導致衰老、變成敏感肌。除了可利用低濃度果酸取代物理摩擦的磨砂膏，以較溫和的煥膚方式代謝角質，頻率也要依照個人膚質做調整，切勿過度。

＃太頻繁敷面膜

不少女星被問到保養秘訣都會提到天天敷面膜，但其實許多皮膚科醫師都不建議太過頻繁地使用面膜，天天敷或一天內敷好幾次反而會造成肌膚負擔，容易敏感、長痘。除了需要特別護理的情況下，面膜不要長期天天敷，一般狀況下一週最多敷2～3次就很夠了。

＃過度保養

有些人為了想要好肌膚，光是擦保養品就有非常多步驟，擦很多層，過於複雜的保養過程、擦護膚品時手法過多過重、過度按摩等都會容易對肌膚造成刺激和損傷，過多的拉扯肌膚還容易使得紋路生成，比擦得少更不利於皮膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 錯誤觀念, NG行為, 錯誤, 爛臉, 壞習慣

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