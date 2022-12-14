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Jennie巡演前抽空看Jacquemus大秀　巨型拉菲草帽、手袋好夢幻

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

法國獨立設計師品牌Jacquemus正式推出2023春夏系列，用南法的暖陽、慵懶沖淡北半球的寒風、肅穆，巨型草帽、迷你包包、原色亞麻.......等等的品牌經典符碼一再出現，從天而降的草桿更讓人彷彿掉入了拉菲草的仙境，除此之外Jennie更驚喜現身，為整場秀更添亮點。

在秀場前夕，品牌在官方IG上的一篇貼文引起熱烈討論，黑底白字文寫著：「親愛的大家，明天將會是我的最後一場秀。」正當社群軟體陷入一片混亂，以為會出現像第二個Raf Simons宣布關停品牌的重磅消息時，右滑下一張才發現話沒說完：「今年的最後一場。」以這樣嚇人的方式宣傳，不只讓更多人關注這場秀，同時也展現了設計師匠心獨具的幽默感。


在秀場安排上也給觀眾帶來驚喜，設計師讓室內下起了拉菲草的綿綿細雨，潤物細無聲的撐起整場秀平和溫暖的基調。

在設計上也別出心裁，這次以拉菲草為靈感推出的系列，色彩的運用源於對日光的癡迷，服裝的顏色順序猶如從破曉至黃昏，和煦而充滿生命力，設計師在外媒採訪中提到，他的靈感源於義大利菲諾港與卡布里島的姑娘，活色生香的女孩們穿戴著草帽、耳環與點點長褲，四處綻放她們的青春。

品牌經典的巨型草帽與迷你包包想必不用多提了，而本季最精彩的莫過於對拉菲草的重新詮釋，以往對於這種素材大多運用於包袋與配飾，但這次設計師讓拉菲草成為主角，不只出現在帽子、包包上，更直接成為大衣、洋裝，秀場中不時出現的70年代迷幻印花，也為品牌增添詩意、性感與俏皮。

Jennie的現身更是一大亮點，即使全球巡迴的演唱會就在三小時後，她依舊到現場支持Jacquemus，穿著2023春夏秀場純白波浪群擺短洋裝的延伸款與西裝外套，更在演唱會結束之後馬上去參加了品牌的After party，足以見證兩人之間的友情，更期待他們未來碰撞出的火花。

▲Jacquemus2023春夏。（圖／翻攝自IG@jacquemus）

▲Jennie現身Jacquemus 2023春夏大秀。（圖／翻攝自IG@jacquemus）

而Jennie跟Jisoo在科隆的演唱會結束後，也一同去參加了聖誕市集，Jennie穿著私服愛的寬鬆外套，戴著寶藍色的毛線帽，Jisoo則戴著今年最流行的巴拉克拉瓦頭套，手上拿著Dior老花的馬鞍包，兩人雖然沒有公開合照，但一同在德國享受聖誕氣氛，好感情不言而喻。

關鍵字：

Jennie, Jacquemus, Jacquemus 2023, Jisoo

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