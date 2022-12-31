開運必備金色包！Fendi亮片漸層超炫目、BV大格紋編織招財又吸睛

實習記者蔡孟廷／綜合報導

迎接新年來到，是時候買個精品寵愛自己了，距離新年剩不到一個月，金色的包包肯定是首選，讓你一路從國曆新年亮眼到農曆新年，Fendi復刻經典法棍包光彩奪目，Prada Galleria迷你手袋金光閃閃，讓金色幫你招財又吸睛。

Fendi

自從法棍包在1997年誕生後，在經過各種媒體與作品的推波助瀾之下，成為一代經典，今年Fendi慶祝法棍包25歲生日，推出1997年的復刻版，以金色的亮片作為主要的視覺重心，而由銀至金的亮片漸變展現品牌的精緻製包工藝，不用擔心金色會俗氣，更能輕鬆成為目光焦點。

▲銀金漸層的亮片為包包增加不同風格，炫目更實背。（圖／翻攝自Fendi官網）

Prada

Prada最為人所熟知的Galleria迷你手袋，今年推出了純金限定款，外觀採用1995年的款式，極簡的線條，配上富有未來感的金色鏡面皮革與方正外型，雙拉鍊的設計不只能防止包包變型，也能延長拉鍊的使用壽命，附贈的鑰匙圈吊飾也為整個包包增加細節，金色讓Prada貴氣盡顯、耀眼迷人。

▲Galleria手袋方正的極簡外型，配上全金的鏡面皮革更具未來感。（圖／翻攝自Prada官網）

Bottega Veneta

作為品牌經典符碼的編織包，保留原本的大格子編織，也推出新版的皮革，和原本柔軟蓬鬆不同，更像是漏氣後的氣球，滿布的皺摺為整款包包增加更多細節，適中的大小加上可以調整的背帶，讓這顆包包在歲末年終的時候，成為你穿搭的好夥伴，各種場合都適合，水桶包款式也是熱門選項。

▲將經典大格子改為新款手工皮革，增加整體複雜度，同時更有多種背法。（圖／品牌提供）