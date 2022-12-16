久坐傷腰椎！改善痠痛3關鍵：正確坐姿、30分鐘活動很重要

文／C編

上班族的工作常常一坐下來就是好幾個小時，長時間久坐其實對脊椎傷害很大，除了適時的活動很重要之外，正確的坐姿更是關鍵的一步，建議可以透過以下3種方式，改正自己的壞習慣，不僅腰痠背痛可以改善，甚至還可以預防很多疾病。

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1.正確坐姿很重要

正確坐姿應該是背部與椅背緊貼，椅背向後傾斜約20度，椅背下方稍微向前凸出，若是沒有這樣的設計，也可以自己加一個小墊子，放在第4、5腰椎間，讓腰部有良好的支撐，同時雙肩自然下垂、電腦視線略低於眼睛最佳。

2.每30分鐘起來動一動

錯誤坐姿很容易帶給脊椎過多壓力，除了保持正確良好的姿勢之外，更重要的是建議一段時間就起來舒展一下，像是去上個廁所、茶水間裝水、到樓下買杯咖啡之類，幫助身體活絡一下筋骨，達到放鬆的效果。

3.挑選適合的椅子

建議長時間需要坐著的上班族，可以買一張適合自己體型的椅子，從高度、椅背、把手都符合自己的身體曲線，讓背部可以確實靠在椅背、能坐進椅子底部、腳能碰到地板、膝蓋約成90度彎曲，然後是自己能夠放鬆舒適的最佳狀態更好。

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