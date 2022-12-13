吃辣傷腸胃？營養師破解「吃辣3大迷思」　反而有助減肥和美容

▲營養師表示，適量吃辣其實有不少好處。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你也是無論吃什麼都想加點辣的吃辣一族？還是天氣一冷就想吃點辣暖暖身？想吃辣、愛吃辣，但又怕傷腸胃、會胃食道逆流？知名營養師高敏敏就指出，吃辣會傷腸胃是其實錯誤迷思，她就針對常見的3大吃辣迷思一一解答，更分享吃辣6大益處，包含能燃燒脂肪、提高代謝幫助減肥，還能養顏美容。

迷思1：吃辣會胃潰瘍？



高敏敏表示，其實辣椒素不會造成胃潰瘍，反而能增加胃黏膜的血流、抑制胃酸分泌。

迷思2：吃辣會加重胃食道逆流？



雖然吃太辣易有灼熱感，但不會加重胃食道逆流的症狀。

迷思3：吃辣傷腸胃，所以吃辣容易拉肚子



吃辣椒容易拉肚子是因為辣椒中有辣椒素，會刺激腸道及胃壁，使其加速蠕動，把辣椒素排出。

高敏敏提醒，雖然以上3個常見的吃辣迷思都非正確，但吃辣還是要適量，而針對吃多少才叫「適量」，她也指出，每個人對辣的耐受度不同，若發現吃辣時，胃有點悶悶、食道灼熱的感覺，就該適可而止。

而只要適量，吃辣其實有不少好處，包含以下6點。

＃燃燒脂肪



辣椒素可加速脂肪分解，膳食纖維幫助降血脂。

＃提高代謝力



長期適量食用辣椒素可提升體內新陳代謝，也可以刺激血液循環。

＃開胃



辣椒會促進唾液分泌，刺激食慾。

＃養顏美容



辣椒中含有抗氧化營養，能幫助抗老排毒。

＃暖身驅寒



辣椒屬於辛香溫熱食材，含有辣椒素能幫助代謝循環，尤其現在冬天，可以吃點小辣讓自己流個汗，但若是腸胃道敏感的人，就不要空腹吃辣。

＃心情愉悅

適當的辣味刺激能改善情緒，使人愉悅。

吃辣除了以上6大益處，辣椒中還含有維生素A、維生素C，維生素A能守護黏膜和眼睛健康；維生素C則有很好的抗氧化力，可縮短感冒病程、加快傷口癒合或是幫助膠原蛋白合成。最後高敏敏也提醒，雖然吃辣有好處，但凡事過猶不及，建議愛吃辣的人，吃辣要適量且量力而為。

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