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今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

寒流來襲，避免被冷風殺個措手不及，再加上陰雨綿綿，是時候請出塵封已久的羽絨衣了，相較羽絨外套，也有許多人會選擇羽絨背心來搭配，這次找了三款羽絨背心讓你暖身更暖心，還不用擔心厚重難以活動，更能盡情展現風格。

Rick Owens

做為暗黑大帝，Rick Owens的羽絨背心也不具有常見的質樸與圓潤，寬大的外型卻不顯得臃腫，優雅的包裹住整個人，暗釦的設計減少了視覺的分散，讓人全神貫注在俐落而立體的輪廓上，兜帽的設計還能讓保暖度更升級，將機能與時尚結合，愛美不用流鼻水。

▲Rick Owens的羽絨背心一改慵懶，用迷人的暗黑氣息征服寒冬。（圖／翻攝自Matches Fashion官網）

▲Rick Owens的羽絨背心一改慵懶，用迷人的暗黑氣息征服寒冬。（圖／翻攝自Matches Fashion官網）

Bottega Veneta

由前任創意總監Daniel Lee所創造的經典符碼──BV綠，現在仍被時尚圈所津津樂道，因此Bottega Veneta今年依舊推出了帶有品牌經典大編織與綠色的羽絨背心，一上架就被搶購一空，現在只剩少數的電子商務平台有極少量的存貨，如果有看到二話不說馬上下手，今年就讓BV綠陪你過冬。

▲時尚BV綠加上大編織馬上被搶購一空，時髦過冬有一件就夠。（圖／翻攝自Selfridges官網）

▲時尚BV綠加上大編織，品牌官網馬上被搶購一空，時髦過冬有一件就夠。（圖／翻攝自Selfridges官網）

Gucci x The North Face

Gucci每年都和The North Face推出限量聯名，每次都會造成社群軟體的瘋狂，這件羽絨背心並不是以品牌經典的雙G花紋做為靈感，而是設計師擅長的極繁主義加上印象派風格的山川景緻，不只可以保暖，更能展現絕佳的時尚品味，穿上就能不畏風寒，大膽探索世界。

▲Gucci與The North Face聯名的羽絨背心，印象派山林花紋文藝感爆棚。（圖／翻攝自SSENSE官網）

▲Gucci XThe North Face聯名的羽絨背心，印象派山林花紋文藝感爆棚。（圖／翻攝自IG@GUCCI）

關鍵字：

Gucci, The North Face, Rick Owens, Bottega Veneta, 羽絨背心

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