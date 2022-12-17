宋慧喬、泫雅都在穿老爹鞋！3種不同搭法滿足所有潮流女孩

文／C編 圖／翻攝自kyo1122 IG、hyunah_aa IG、dlwlrma IG

從2018年就開始火紅的老爹鞋，到2020年依舊熱度不減，想要穿出時髦好看的潮流態度，跟著韓星走就沒錯，不但可以顯露出纖細美腿，還可以讓視覺效果立刻長高10公分，以下就盤點三大女星怎麼搭配老爹鞋，跟著買就對了！

＃宋慧喬

宋慧喬身材是典型的嬌小女孩穿搭範本，身高只有161公分的她在穿老爹鞋時，以露出全身最纖細的部分為目標，同時又要展現出溫柔感，所以會挑選連身的洋裝為首選，不管是長裙還是短裙，直接把腿露出來就對了，立刻把比例都往上提高。

＃泫雅

泫雅向來以繽紛火辣的穿搭為主軸，但私底下的她卻也有很日常的美式風格，一件短版上衣露出腰間人魚線，寬版牛仔褲搭配同色系老爹鞋，立刻就很有時髦感，是個性女孩的穿搭首選，再搭配一個棒球帽，也是可鹹可甜的裝扮。

＃IU

「氣質小公主」IU在造型上相當多變，不管是華麗禮服還是街頭風格都可以輕鬆駕馭，冬季穿老爹鞋，她選擇一雙黑色褲襪搭配同色系老爹鞋，穿起來讓腿立刻有延伸效果，即使上身穿了厚重的羽絨衣，也一點都不顯擁腫。

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