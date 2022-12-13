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Ozone佳辰曝每年聖誕節必做「一件事」　李哲言不敵低溫狂流鼻涕

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記者王則絲／新北報導

GUCCI板橋大遠百專賣店於今（13日）舉辦開幕活動，邀請藝人Ella陳嘉樺、坤達、Ozone成員林佳辰與李哲言出席參與盛會。關於即將來臨的聖誕佳節，佳辰訪問中自曝家中可愛的小傳統：「我們家每年聖誕節都會在家看《小鬼當家》。」同時，在一旁的哲言不敵低溫，雖然身穿多層次的外套搭配，仍然不斷在流鼻涕。

▲GUCCI板橋大遠百 。（圖／品牌提供）

▲（左起）佳辰、坤達、Ella、哲言。（圖／品牌提供）

佳辰今穿著深色鉚釘西裝外套、牛仔褲與球鞋營造率性休閒的裝扮，相當怕冷的哲言則是以GG尼龍雙面外套與花紋開襟毛衣疊搭出層次感，雖然身上單品很保暖，哲言仍然是在訪問的同時不斷流鼻水，令粉絲們心疼；Ella作為今天活動上唯一的女神，身穿墊肩羊毛西裝搭配氣勢紅裙，帥度不輸在場男星，坤達可說是今晚最亮眼的一員，大紅色西裝與Ella巧妙呼應，與黃色的花紋開襟毛衣形成大膽撞色造型。

▲GUCCI板橋大遠百 。（圖／品牌提供）

▲（左）佳辰、哲言合體出席GUCCI板橋大遠百店開幕活動。（圖／品牌提供）

聖誕節腳步將近，佳辰於訪問中透露，家中有個可愛的小傳統，「我們家每年聖誕節都會在家看《小鬼當家》。」是他與家人們之間的專屬儀式感；提及先前Ozone前往韓國訓練並拍攝MV，有粉絲們特別在當地設立燈箱應援歡迎，讓佳辰與哲言特別感動，當時更吸引韓媒捕捉畫面，圈了不少韓國粉絲，稱讚他們：「真的很帥！」對此哲言有話要說：「今年底會發新作品（Ozone），搞不好帥的程度會再往上。」

▲GUCCI板橋大遠百 。（圖／品牌提供）

▲Ella Gucci單品 。（圖／記者王則絲攝）

▲Ella今日穿搭行頭Horsebit馬銜扣1955手袋與adidas X Gucci聯名貝雷帽。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

板橋大遠百作為新北市的指標百貨，加上年底最熱鬧的新北耶誕城就位在旁邊，GUCCI搶在此時原地擴大改裝，並加入全新店裝風格，店舖佔地122坪，相比先前以配件為主的陳列，現在新增男女裝Ready to wear服裝，品項更加齊全。

▲GUCCI板橋大遠百 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI板橋大遠百 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI板橋大遠百改裝開幕。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GUCCI, Ozone, 林佳辰, 李哲言, 原子少年, Ella, 坤達

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