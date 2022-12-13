韓韶禧機場拎「豹紋托特包」不用千元！　宋慧喬也愛不釋手

記者王則絲／台北報導

韓女星韓韶禧近期頻繁出現在媒體版面上，不只是出鏡BALENCIAGA廣告，也現身各大國際性場合，屢屢寫下美貌巔峰。日前11日韓韶禧於仁川機場被媒體捕捉，一身黑裝率性時髦，身上「豹紋托特包」顯得搶眼，但這其實不是什麼昂貴精品，而是來自平價品牌EMIS，不用千元台幣就可入手，連女神宋慧喬也擁有。

▲韓韶禧全身黑現身機場，身上豹紋托特包特別搶眼。（圖／翻攝自IG@koreadispatch）



韓韶禧這回於機場被捕捉，不改深色穿著的低調作風，以全身黑色裝扮現身，她穿著MATIN KIM的黑色西裝外套、寬鬆直筒褲與馬汀皮鞋收尾，綁帶式的細圍巾綴於胸口，同時起到項鍊、領帶的搭配效果，更不用說白得發亮的皮膚與精緻顏值，即便是遇到強光眼睛睜不開的模樣，美貌仍然驚人。

整身黑色的穿搭，讓韓韶禧肩上的「豹紋托特包」特別搶眼，成為粉絲們的搜尋目標。此托特包並不是來自昂貴精品，而是由平價品牌EMIS所推出，EMIS的「印花帆布袋」在名人圈中非常有名，包括孔曉振、Irene Kim、BoA⋯⋯都愛不釋手，連宋慧喬也曾背著同款豹紋托特包穿梭機場，EMIS印花帆布袋定價32,000韓元，約台幣750元，不用千元即可輕鬆入手。

▲宋慧喬也曾背過EMIS的豹紋托特包。（圖／翻攝自IG）



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