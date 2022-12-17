LIFE・經典／IKEA將推收納進牆壁的折疊床　2023年陸續開賣

▲IKEA推出結合書桌與壁面的收納床。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然許多國家與地區都面臨出生率下降的問題，但現今的生活樣態卻讓人的生存空間越來越密集，現在有一半以上的人口都集中在都市，每個人的居住空間被壓縮，全球最大家具商IKEA近期也對外表示，其正在開發的多功能複合式家具，計畫在2023年現在部分地區小規模進行銷售，而所公開的品項頗讓人興奮，是一個壁面收納床墊結合書桌的產品。

這世界正在向都市靠攏，在1960年代，居住在城市的的僅佔人口比例的34％，直到2020年城鎮人口比例已達到56%，而且仍在飛快地成長，許多民眾已經習慣於城市的便利性，加上商業活動與工作機會都集中在都市，讓來越多人都在分享有限的生活空間。

隨著房價高漲的趨勢，每個人或是家庭所分配到的空間成本越來越高，隨之而來的便是持續的壓縮，但人生活的需求還是一樣，我們需要空間吃飯、睡覺、閱讀、放鬆跟娛樂，所以未來的居家重點不在面積，而是「宜居性」，靈活的使用方案將是重點，若在同一個空間，移動或變更的是家具，自然就可以進行不同的活動。

最好的例子就是早期的日本榻榻米房間，擺上矮桌就能當茶几、飯桌，將桌子移開，就能放上床鋪睡覺，同一個空間可以當作客廳、餐廳與臥室般活用，這樣的概念也激發不少家具設計師，以多功能的家具構想，在一個小空間能擴大成各種使用方式。

雖然概念早在其他家具品牌中體現，不過IKEA的推行也可以意味著，這樣的家具售價會變得更加親民，而更多在小空間居住的人們可以活用現有空間，不需要大規模的改造或規劃。

IKEA首個公佈的商品，便是折疊床結合書桌的設計，將牆面收納的床墊，在下方設計水平移動的書桌，並在其他角落設置儲物空間，只要東西不要過多，幾乎不需搬動任何物件就能展開與收合床鋪，然而所有的商品目前都還在研發階段，預計在2023年將在波蘭與香港兩個市場，進行小規模的市售，由此評估是否要推廣至全球市場。