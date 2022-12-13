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《初戀》佐藤健「旋紋燙」正夯！2023髮型趨勢崇尚自然風

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▲▼髮型趨勢。（圖／翻攝自IG/sttkrbb）

▲佐藤健的髮型正好呼應2023最新髮型趨勢。（圖／翻攝自IG/sttkrbb）

記者曾怡嘉／台北報導

由佐藤健與滿島光主演的Netflix日劇《First Love 初戀》，播映引起轟動討論，其中男主角佐藤健髮型「旋紋燙」正巧即是2023大勢髮型之一！知名台北髮廊好剪才團隊說明，2023的髮型趨勢回歸寧靜和崇尚自然，如同人們盼生活回歸疫情前的平靜，有三大重點「無重量」、「低明度」、「自然捲」訴求打造不刻意、陽光輕拂、空氣輕透感的髮型畫面。

線條感是必須，瀏海及眉添率性

好剪才髮型師Yvette說明，亞洲男生通常髮性較硬，容易看起來頭型偏大，因此日系男生髮型在剪裁上經常使用層次剪裁來塑造輕盈、空氣感，透過去掉多餘髮量來加強線條感，而這款「旋紋燙」的剪裁還有一大重點，即是瀏海必須留超過眉毛，才能凸顯率性、浪漫的氛圍，顯得穩重成熟又浪漫。

無重量的自然捲，加上最關鍵「髮尾捲紋」

佐藤健此造型最成功的地方即是—— 頭頂區域只能燙些微紋理，營造線條的率性流動感，最後才燙出髮尾的浪漫捲紋，恰巧散落在眼眉區域的勾紋就能凸顯五官的立體，能大大強調佐藤健的深邃雙眼與深情魅力。

▲▼髮型趨勢。（圖／品牌提供）

同場加映：變身日系天菜必備髮型「天使捲Snow Perm」

好剪才設計團隊甫發表的2023髮型趨勢中，即有一款「天使捲」造型，訴求沒有規則的、沒有特定方向的捲度，搭配不規則的紋理，偶爾蜷曲像藤蔓、偶爾撇劃如鹿角，既顯溫柔、同時不羈，非常適合五官稜角立體的男孩們。

關鍵字：

初戀, 佐藤健, 髮型, 2023髮型趨勢

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