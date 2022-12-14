試・開箱／顛覆開架印象的「國民眼盒」出新色、韓系奶咖打造淡顏美女妝

記者李薇／台北報導

到了年末派對季節，擁有華麗璀璨的妝容相當重要，以下就盤點多款厲害的眼影系列，想要放大雙眼就靠它們來搞定，只要按照上面的漸層使用，立刻就可以擁有自然精緻的暈染效果，即使是彩妝新手也可以輕鬆駕馭。

＃A.M. Fairyland 迷光掠影眼彩盒 #06 薄藤實花

由台灣彩妝師Alice自創的彩妝品牌A.M. Fairyland，一上市就獲得許多粉絲的好評，其中，迷光掠影眼彩盒更是被喻為是「國民眼盒」，因為恰到好處的調色能讓台灣女孩普遍偏黃的肌膚更顯亮白，而且人人都可以輕鬆上手，這次秋冬再次推出全新3色，最美、最仙的當屬#06 薄藤實花，如同牡丹花般的粉色調，一盤就能畫出絕美戀愛顏。

＃I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒 #05 小奶油

同樣在調色上也非常厲害的I'M MEME，在2020年推出我愛口袋彩妝小方盒之後，因為迷你、好攜帶的超高實用度，立刻成為女孩們口袋名單，這次再度升級並推出全新兩色，其中，#05小奶油的顏色正是現在非常火紅的「淡顏美女」妝效，若隱若現的奶咖眼妝效果，自然放大雙眼，立刻氣質大提升，而且連腮紅都幫妳配好，超貼心。

＃嬌蘭 高訂深邃四色眼影盤 #770（胭脂紅蘭限定版）

彩妝創意總監Violette自從加入嬌蘭之後，推出許多充滿年輕活力的設計，每每有新品發表總令人驚艷，這次以大自然繽紛調色為靈感，運用紅色蘭花為主軸，推出胭脂紅蘭限定彩妝，其中，質地絲滑顯色的高訂深邃四色眼影盤，運用紅色系搭配粉色、金色，展現出精緻奢華的氛圍，隨選單色或是多色疊擦，都很有時髦感。

＃艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影 #玫瑰茶

非常適合新手的艾杜紗雙色眼影，這次推出的新色以帶有溫柔感的玫瑰茶色調為主，帶有一點棕色質感的色選，在使用上完全沒有難度，是想擺脫大地色、嘗試新色調女孩的首選，簡單兩色疊擦就可以製造出迷濛的雙眼妝效，當然要入手。