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營養師教你「火鍋吃不胖」秘訣，主餐挑海鮮、記得把飯換成蛋

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▲▼火鍋吃不胖秘訣。（圖／Unsplash）

▲掌握秘訣吃火鍋也能輕鬆瘦。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降，正是吃火鍋的好季節，不少女星也分享瘦身吃火鍋是最方便的方式，營養師朱瑞君就在臉書專頁分享教你8個吃火鍋不胖的小秘訣，開動前記得先了解一下！

#改變飲食順序

先喝熱湯能增進飽足感，接著再吃菜、肉，最後才是澱粉。

#湯喝少一點

火鍋湯很美味，但是煮到最後的火鍋湯鈉含量偏高，若是喝太多湯容易引起隔日水腫，因此湯適量喝就好。

▲▼營養師教吃火鍋不發胖。（圖／Unsplash）

#醬料減半

沙茶熱量超乎想像高，火鍋佐料建議選擇醬油、白醋，搭上青蔥、大蒜，吃出食材的原味就好。

▲▼營養師教吃火鍋不發胖。（圖／Unsplash）

#主菜選擇海鮮

火鍋主餐首選海鮮或是雞肉，因為脂肪較低，屬於好的蛋白質，而紅肉（牛、豬、羊）飽和脂肪酸較高，吃多容易囤積脂肪與膽固醇。

#主食換成蛋

主食也就是澱粉，一般火鍋店都有飯、麵可選擇，建議把澱粉換成雞蛋，幫助增加蛋白質攝取。

#甜點不要空腹吃

火鍋店的甜點選擇豐富，有時候還沒開鍋就大啖甜點的大有人在，營養師朱瑞君提醒，甜點不要空腹吃，避免血糖波動太大。

#飲料換成水

吃火鍋若是再搭配飲料就太罪惡，火鍋店常見的果汁、酸梅汁，熱量都比想像來的高，建議以水代替飲料，若真的不想喝水，無糖茶也是好選擇，減少熱量攝取。

#細嚼慢嚥

吃東西盡量放慢速度，每口食物建議多嚼幾下，幫助增進飽足感，這樣就可以避免吃太多，以免熱量超標。

▲▼火鍋吃不胖秘訣。（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

關鍵字：

吃火鍋, 瘦身, 營養師, 秘訣

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