營養師教你「火鍋吃不胖」秘訣，主餐挑海鮮、記得把飯換成蛋

▲掌握秘訣吃火鍋也能輕鬆瘦。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）
記者曾怡嘉／台北報導
氣溫直降，正是吃火鍋的好季節，不少女星也分享瘦身吃火鍋是最方便的方式，營養師朱瑞君就在臉書專頁分享教你8個吃火鍋不胖的小秘訣，開動前記得先了解一下！
#改變飲食順序
先喝熱湯能增進飽足感，接著再吃菜、肉，最後才是澱粉。
#湯喝少一點
火鍋湯很美味，但是煮到最後的火鍋湯鈉含量偏高，若是喝太多湯容易引起隔日水腫，因此湯適量喝就好。
#醬料減半
沙茶熱量超乎想像高，火鍋佐料建議選擇醬油、白醋，搭上青蔥、大蒜，吃出食材的原味就好。
#主菜選擇海鮮
火鍋主餐首選海鮮或是雞肉，因為脂肪較低，屬於好的蛋白質，而紅肉（牛、豬、羊）飽和脂肪酸較高，吃多容易囤積脂肪與膽固醇。
#主食換成蛋
主食也就是澱粉，一般火鍋店都有飯、麵可選擇，建議把澱粉換成雞蛋，幫助增加蛋白質攝取。
#甜點不要空腹吃
火鍋店的甜點選擇豐富，有時候還沒開鍋就大啖甜點的大有人在，營養師朱瑞君提醒，甜點不要空腹吃，避免血糖波動太大。
#飲料換成水
吃火鍋若是再搭配飲料就太罪惡，火鍋店常見的果汁、酸梅汁，熱量都比想像來的高，建議以水代替飲料，若真的不想喝水，無糖茶也是好選擇，減少熱量攝取。
#細嚼慢嚥
吃東西盡量放慢速度，每口食物建議多嚼幾下，幫助增進飽足感，這樣就可以避免吃太多，以免熱量超標。
▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）
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