安格斯12星座一周運勢12／12-12／18　金牛防小人、單身處女遇見緣分

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

只能說勝與敗、得與失全要端看牡羊座的態度！在新一波行星調整位移下，想要成功就要拿出積極度，如果態度不夠積極，就很可能會受人三言兩語影響，最後完全得不到好處。對於已經計畫好的事，就別想太多，不妨大膽放手去做吧！而近期感情還算穩定，有對象者容易一昧依賴著對方，適時的給彼此一點空間，路才能走得更久更長。

金牛座 4.21~5.20

上周才得到水星助力，無奈這周隨著水星的位移，金牛座運勢退回到平凡普通的狀態，工作上慎防小人背後搞鬼讓你吃力不討好或是背黑鍋，火星逆行金錢宮位，年底這段時間也要記得守住荷包，別以為划算就瘋狂瞎拼！至於感情相比起來則是順遂多了，身邊的情人就是你的貴人，能為你緩解生活中的種種壓力！

雙子座 5.21~6.20

水星的位移打散了雙子姻緣宮位三星會合的好相位，不過也不須要擔心的太多，少了桃花緋聞反而能讓你更專注在本業上，這周的雙子其實更適合在職場上求功求表現，也許年底加薪升官你就會是頭號候選！有對象的感情會歷經一小段陣痛，兩人之間還需要耐心磨合，單身者原地踏步居多，著急是不會有半分效果的！

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座看似扶搖直上的運勢，這周隨著水星的位移，多多少少出現一絲不安，工作、金錢方面的表現尚可，幾分耕耘就有幾分收穫，不過單身者感情呈現一個五里霧的狀態，勢在必得的銳氣大減，近期還是稍稍緩下腳步較好！有對象者感情則反反覆覆有些不穩，在火星逆行下要當心感情出現翻車的可能！

獅子座 7.22~8.22

比起上周的混亂忙碌的態勢，本周水星遠離後獅子總算找回了餘裕，大部分的注意力將可以慢慢的從工作放回居家生活，適合發展自己的嗜好與趣。感情上影響因素甚多，呈現不太穩定的狀態，不過此時也是彼此關係互動更緊密、更能培養默契的機會，因此適時的溝通將有助於感情更進一步。

處女座 8.23~9.22

就算想在紛亂中尋找平靜、恢復規律的生活節奏，無奈水星吹亂了一盤星子，也為處女座投入了不確定的因子，這周的你最好拿出百分百的專注力投注在工作上，眾目睽睽下拿出最優表現，才不枉這一年的努力付出！除了壓力重重的生活外，此時感情將是運勢發展的另一支線，單身者有機會在年底時遇見緣分。

天秤座 9.23~10.22

各方面運勢順行的狀態已經維持好一陣子，不過水星移位後天秤要小心自己過度輕佻的態度可能惹來麻煩，特別是沉迷在玩樂、嗜好，可能打壞運勢，感情上也要小心別踏入某種曖昧之中，走偏了路想要回頭就需要花很大的心力。單身者則要小心，不適合的對象就別三心二意，緣分寧缺勿濫最重要。

天蠍座 10.23~11.22

內斂的天蠍座向來比較傾向獨來獨往、獨自排除困難，而這周的你無論工作或感情都將出現不少讓你掛懷的事，在缺乏安全感、又難放得下心之下，若忙碌、壓力纏身，只怕會逼得你時時刻刻瀕臨情緒的臨界點。覺得疲累時最好能讓自己好好的放鬆，無論是揪情人做做SPA或是來個短程出遊，都將能扭轉原本有氣無力、力不從心的運勢。

射手座 11.23~12.21

可能是前幾周運勢較為順遂，這周水星出走之下，氣勢看起來有些倒退嚕，工作或生活方面遇到一些小瓶頸，雖然得花得心思處理，但也不算棘手，比較麻煩的是得當心人際間出現不利於你的傳言，所謂人紅是非多，人衰小人多，言語上多一分禮貌就能少一點災難！感情表現平平，能與情人維持基本默契，不過單身者還是要放自然心，別把自己或把對方逼太緊！

摩羯座 12.22~1.19

生活上如果卡住、遇到困難，建議你不妨找人討論，否則莫名的悶悶不樂很可能就此影響摩羯情緒，最後負能量爆棚的你搞壞了即將而來的大運！如果有什麼懸念不妨提出和身邊朋友、情人討論，如果都不溝通，你捉摸不定的心思和喜怒就會讓人感覺非常沒有安全感，尤其是情人。因此生活中，別忘了多一點笑容囉！

水瓶座 1.20~2.18

星盤上的行星對這周的水瓶來說助力不大，一切只得自己爭取，所幸負面的麻煩也很小，這周的瓶子適合充分做自己，體驗無拘束的自由生活，單身者可以默默發展新感情，對象不論是熟悉的老友，或是一起工作的夥伴，總之近日內關係進階的機率很大。唯獨人際上是非八卦滿天，與其計較不如Let it go！

雙魚座 2.19~3.20

行星的運作就是牽一髮而動全身，本周魚兒身邊發生的一些雞毛蒜皮的小事，看似沒有影響，卻可能引發後續運勢波動，因此千萬要控制好自己的脾氣，不要為小事動怒。火星逆行下，魚兒的情緒控管有些不穩，不過感情上的甜蜜將能衝散這塊烏雲，不妨把情人或是心上人當作你的心理醫生，好好梳理心結的同時，感情也在默默發芽滋長。

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