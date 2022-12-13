fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢12／12-12／18　金牛防小人、單身處女遇見緣分

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

只能說勝與敗、得與失全要端看牡羊座的態度！在新一波行星調整位移下，想要成功就要拿出積極度，如果態度不夠積極，就很可能會受人三言兩語影響，最後完全得不到好處。對於已經計畫好的事，就別想太多，不妨大膽放手去做吧！而近期感情還算穩定，有對象者容易一昧依賴著對方，適時的給彼此一點空間，路才能走得更久更長。

金牛座 4.21~5.20

上周才得到水星助力，無奈這周隨著水星的位移，金牛座運勢退回到平凡普通的狀態，工作上慎防小人背後搞鬼讓你吃力不討好或是背黑鍋，火星逆行金錢宮位，年底這段時間也要記得守住荷包，別以為划算就瘋狂瞎拼！至於感情相比起來則是順遂多了，身邊的情人就是你的貴人，能為你緩解生活中的種種壓力！

雙子座 5.21~6.20

水星的位移打散了雙子姻緣宮位三星會合的好相位，不過也不須要擔心的太多，少了桃花緋聞反而能讓你更專注在本業上，這周的雙子其實更適合在職場上求功求表現，也許年底加薪升官你就會是頭號候選！有對象的感情會歷經一小段陣痛，兩人之間還需要耐心磨合，單身者原地踏步居多，著急是不會有半分效果的！

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座看似扶搖直上的運勢，這周隨著水星的位移，多多少少出現一絲不安，工作、金錢方面的表現尚可，幾分耕耘就有幾分收穫，不過單身者感情呈現一個五里霧的狀態，勢在必得的銳氣大減，近期還是稍稍緩下腳步較好！有對象者感情則反反覆覆有些不穩，在火星逆行下要當心感情出現翻車的可能！

獅子座 7.22~8.22

比起上周的混亂忙碌的態勢，本周水星遠離後獅子總算找回了餘裕，大部分的注意力將可以慢慢的從工作放回居家生活，適合發展自己的嗜好與趣。感情上影響因素甚多，呈現不太穩定的狀態，不過此時也是彼此關係互動更緊密、更能培養默契的機會，因此適時的溝通將有助於感情更進一步。

處女座 8.23~9.22

就算想在紛亂中尋找平靜、恢復規律的生活節奏，無奈水星吹亂了一盤星子，也為處女座投入了不確定的因子，這周的你最好拿出百分百的專注力投注在工作上，眾目睽睽下拿出最優表現，才不枉這一年的努力付出！除了壓力重重的生活外，此時感情將是運勢發展的另一支線，單身者有機會在年底時遇見緣分。

天秤座 9.23~10.22

各方面運勢順行的狀態已經維持好一陣子，不過水星移位後天秤要小心自己過度輕佻的態度可能惹來麻煩，特別是沉迷在玩樂、嗜好，可能打壞運勢，感情上也要小心別踏入某種曖昧之中，走偏了路想要回頭就需要花很大的心力。單身者則要小心，不適合的對象就別三心二意，緣分寧缺勿濫最重要。

天蠍座 10.23~11.22

內斂的天蠍座向來比較傾向獨來獨往、獨自排除困難，而這周的你無論工作或感情都將出現不少讓你掛懷的事，在缺乏安全感、又難放得下心之下，若忙碌、壓力纏身，只怕會逼得你時時刻刻瀕臨情緒的臨界點。覺得疲累時最好能讓自己好好的放鬆，無論是揪情人做做SPA或是來個短程出遊，都將能扭轉原本有氣無力、力不從心的運勢。

射手座 11.23~12.21

可能是前幾周運勢較為順遂，這周水星出走之下，氣勢看起來有些倒退嚕，工作或生活方面遇到一些小瓶頸，雖然得花得心思處理，但也不算棘手，比較麻煩的是得當心人際間出現不利於你的傳言，所謂人紅是非多，人衰小人多，言語上多一分禮貌就能少一點災難！感情表現平平，能與情人維持基本默契，不過單身者還是要放自然心，別把自己或把對方逼太緊！

摩羯座 12.22~1.19

生活上如果卡住、遇到困難，建議你不妨找人討論，否則莫名的悶悶不樂很可能就此影響摩羯情緒，最後負能量爆棚的你搞壞了即將而來的大運！如果有什麼懸念不妨提出和身邊朋友、情人討論，如果都不溝通，你捉摸不定的心思和喜怒就會讓人感覺非常沒有安全感，尤其是情人。因此生活中，別忘了多一點笑容囉！

水瓶座 1.20~2.18

星盤上的行星對這周的水瓶來說助力不大，一切只得自己爭取，所幸負面的麻煩也很小，這周的瓶子適合充分做自己，體驗無拘束的自由生活，單身者可以默默發展新感情，對象不論是熟悉的老友，或是一起工作的夥伴，總之近日內關係進階的機率很大。唯獨人際上是非八卦滿天，與其計較不如Let it go！

雙魚座 2.19~3.20

行星的運作就是牽一髮而動全身，本周魚兒身邊發生的一些雞毛蒜皮的小事，看似沒有影響，卻可能引發後續運勢波動，因此千萬要控制好自己的脾氣，不要為小事動怒。火星逆行下，魚兒的情緒控管有些不穩，不過感情上的甜蜜將能衝散這塊烏雲，不妨把情人或是心上人當作你的心理醫生，好好梳理心結的同時，感情也在默默發芽滋長。

 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《美麗佳人》12月水象星座運勢：天蠍座迎來解脫，雙魚座內外反差

《美麗佳人》12月火象星座運勢：射手座做事順風，憑實力說話

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉

超準！第一眼看到手還是眼睛？秒測你的「真實本性」

超準！第一眼看到手還是眼睛？秒測你的「真實本性」

除濕機乾衣3要點須知　台電：「加一步驟」衣服乾更快

除濕機乾衣3要點須知　台電：「加一步驟」衣服乾更快

《哈利王子與梅根》揭私下奢華日常　身後披「愛馬仕毛毯」比劇情更吸睛 全智賢示範冬季暗黑辣妹風穿搭　短裙秀辣腿、透膚黑絲襪洩女人味 安海瑟薇也愛巨無霸寶石　Diamond Bank展出122克拉藍寶、天價3.4億紅寶 東京機＋酒5日下殺14599元！酷航含托運、再送西瓜卡超划算 低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 包・開箱／GUCCI「草莓包」IG上紅起來！　逼真草莓吊飾可愛爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面