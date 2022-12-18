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10款冬季身體油推薦！Three療癒放鬆、英草社No.19擦了會有幸福感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

冬天肌膚特別容易乾裂？手腳冰冷血液循環不好？還是壓力大到負能量爆棚、覺得疫情影響了日常，情緒非常緊繃？其實身體油可以幫妳適度的調解以上的狀況，分享10款不同功能的身體油，讓妳呵護身體同時，也能撫慰心靈，迎向更美好的2023年。

保濕續航力最強！SABON保濕光萃油

保濕光萃油四季皆適宜任何肌膚，超乎想像輕盈的質地，讓肌膚快速吸收，呈現美麗的光澤與明亮效果，是連頭髮也可以使用的萬用輕質油。光萃油不僅能單獨使用，亦可以作為完美的保養打底，充分滋潤肌膚達成平衡的角質層脂質，再輕輕抹上乳液或乳霜鎖住水分，給予肌膚慎重的保養儀式。獨特的美容油配方，以最佳的比例融合四種來自地中海的珍貴天然植物油：摩洛哥堅果油、荷荷巴油、山茶花油和澳洲堅果油，為肌膚與頭髮提供所需之豐富脂肪酸。成分天然溫和，不含Paraben防腐劑與礦物油，100ml／NT$1,580。

香調選擇：白茶、經典PLV、玫瑰茶語、茉莉花語、西西里柑橘、麝香、香蘋薰衣草、以色列綠玫瑰，共8種香調，於肌膚上持久留香，可以依據心情、場合搭配使用。

小Tips推薦調和使用：保濕光萃油加入潤膚霜一起使用，塗抹前以手心溫熱，延展性佳，滲透及吸收效果加乘，加強滋潤度與修護力。搭配保濕光萃油使用可發揮最強保濕修護效果，每個部位乳液／潤膚霜+光萃油使用比例建議：乳液／霜量約10元硬幣、油2-3下。

最舒服的「微香」輕保養auscentic奧森青 護膚蜜

auscentic奧森青為綠藤於2022年推出的純淨香氛品牌；承襲綠藤深入減法的純淨理念，以100%天然來源配方承載100%純精油，打造「微香」型態的嶄新香氛；護膚蜜以升級再造的北美白松樹皮萃取為主要活性成分，面對極端寒冷的氣候存活百年，樹皮衍生出強大的自我防禦能力、具有極高生物活性，在被動的基礎保養以外，能主動深入肌膚產生深層保濕與修護作用，改善膝蓋、手肘乾裂等困擾，100ml／NT$1,280。

帶來正能量！AROMATHERAPY ASSOCIATES英國皇家芳療 心能量潤膚油

獨家精油配方，能給予肌膚溫暖天然的呵護，塗抹瞬間散發的香氣隨著我們的呼吸，能夠幫助找回內心的積極與正面力量，品牌創辦人Geraldine曾經面臨一連串的癌症治療，為了能讓自己更勇敢樂觀的面對治療過程中的恐懼，她為自己調配了賦予堅強與正面能量的潤膚油，讓她克服恐懼與悲觀，邁向健康積極的人生，100ml／NT$2,500。

同場加映：AROMATHERAPY ASSOCIATES心能量禮盒Moment of Comfort

是一款暖心訴情，充滿暖意的守護年度禮盒，內含：心能量沐浴油9ml、滾珠香氛10ml、潤膚油100ml、暖心護膚霜200ml，運用快樂鼠尾草、乳香、豆蔻、岩蘭草、天竺葵等精油，讓妳不只平衡情緒、減輕壓力，更讓身心充滿正面的心情與自信，NT$5,000。

經典身體保養：先以潤膚油按摩改善質地，後以護膚霜包覆持續呵護肌膚。

深層保養：油+霜以1：1的比例塗抹後熱敷5-10分鐘，肌膚更加柔嫩，精油香氣同時舒緩身心。

冬季呵護推薦：以少許心能量沐浴油手／足浴，促進血液循環，感受滿滿暖意。

幸福感滿滿！ilapothecary英草社 No.19濃情蜜意瑪卡菁植油

暱稱「幸福之油」的No.19 濃情蜜意瑪卡菁植油，內含適應原草藥植物-秘魯瑪卡，能夠幫助平衡、恢復活力，有助於適應和調適壓力。另一適應原草藥植物-巴西人蔘，能夠幫助提升強化免疫力；被喻為天使之花的茉莉精油，傳說蘊含著將宇宙之光帶回到我們生命的神秘能量，有著極緻舒緩及令人喜悅的能量，幫助提升情緒，讓人著迷的香氣，能鼓動內心的力量，幫助撫平不安煩躁，穩定情緒；最後，大馬士革玫瑰精油則有助於舒緩情緒並有助於恢復女性平衡，幫助緩解焦慮和恢復信心，對肌膚亦有抗老功效，100ml／NT$2,280。

舒緩放鬆最需要！Three極致活顏身體精華

是一款添加天然的精油及萃取精華，可溫柔包裹全身、貼合於肌膚的兩層式身體精華。不論是特別乾燥或皮脂分泌旺盛的部位，追求融化於全身肌膚般的舒適感受，添加兩款新的成分，包括讓肌膚增添彈性、萃取自具有強大生命力，自古被稱之為療癒之樹-哈倫加那樹的精華、以及具有調理和保濕肌膚功能的石榴花萃取精華；香味上以澄澈甜調的玫瑰香氛為基調，略帶辛香的草本香氣隨之而來的複方精油配方，包括了茴香精油、迷迭香精油、玫瑰天竺葵精油、佛手柑果實精油…等等，誘發感性情感，享受慰勞自我的療癒時光，97ml／NT$2,900。

讓肌膚重現光澤感！MALAYA 玫瑰森林植萃身體潤膚油 

是一款集結植物精華與天然植物油的身體護膚油，蘊含7種神奇藥草成分，能鎮定肌膚抑制發炎、緩解肌肉緊繃，富含礦物質、植物營養素OMEGA 3 & 6，維他命A、C、B、E等7種植物油， 能滋養呵護肌膚並修護環境傷害，使用後肌膚充滿健康光澤！香味上融合檀香、岩蘭草、廣藿香、保加利亞玫瑰、佛手柑等中性木質香氛調，能夠平衡身心，所有的膚質皆適用，尤其乾燥與極乾肌膚特別有感，120ml／NT$2,980

最經典最極致的滋潤感！L'OCCITANE 歐舒丹乳油木保濕潤膚油

絲緞般的輕盈柔滑質地，蘊含5%乳油木果油，融合向日葵籽油、蓖麻油與沙棘油，清爽不黏膩，有效滋潤、柔嫩、防護肌膚。

閃耀金黃色美麗光澤的潤膚油，蘊含絲緞般細緻柔滑的溫和配方，結合乳油木果的強大滋養力量、以及具有優異潤澤保濕功效的向日葵籽油、蓖麻油及沙棘油，能夠滋潤、保濕柔嫩及防護肌膚，遠離乾燥肌與冬季肌膚不適問題。100ml／NT$1,580。

寶寶專屬按摩油！子有你 寶寶舒緩油 

純素配方，零添加人工香精與防腐劑，蘊含高濃萃玫瑰果與七大植物精華，提供新生薄弱肌膚需要的油脂保護，並幫助軟化胎垢與粗糙膚況，緩解脹氣便祕困擾，同時安撫情緒，120ml／NT$980

媽咪也有的！子有你 滋養按摩油 

選用分子細小的玫瑰籽油與ECOCERT認證橄欖精華油，作為第一道保養步驟，深層吸收並維持肌表透氣舒適，使用後肌膚柔軟亮澤，輕盈不黏膩，100ml／NT$880。

讓肌膚緊緻有彈性！鉑翡斯 賦活修護美體極萃油

以45%珍稀摩洛哥堅果賦活金萃油為基底，搭配龍膽葉萃取和積雪草等多種歐盟有機ECOCERT認證有機天然植物精萃，延緩肌膚老化，維持年輕健康彈力，打造潤澤緊實肌膚。

能夠舒緩焦慮安定心神！bamford 甯靜潤膚油 

bamford 甯靜潤膚油含有機大麻籽油以及具有深層放鬆功效的聖約翰草，能夠舒緩焦慮安定心神，同時富含能讓人進入深度放鬆狀態的薰衣草及洋甘菊，使人達到更良好的睡眠狀態 ，為靜心舒眠的療癒首選，125ml／NT$2,000。

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 冬季, 身體油, 保養, 美容油

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