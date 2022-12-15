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《財閥家》朴智賢跟宋仲基滿滿CP感爆紅！高冷富二代造型復古又華麗

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《財閥家的小兒子》每周收視持續刷新自身紀錄，不僅男主角宋仲基被稱為收視救星，就連在劇中與他有不少對手戲的演員朴智賢，因為兩人對戲時的曖昧氛圍，讓戲迷就算隔著螢幕也無法忽視，讓朴智賢受到強烈關注，也使她知名度大增。

朴智賢招牌高冷長相，或許你會覺得似曾相識，她就是在韓劇《柔美的細胞小將》中飾演柔美情敵的心機女徐賽理，這回在《財閥家的小兒子》中飾演出身名門的富二代，不僅同樣要搏心機，在每一集登場時身上又復古又華麗的穿著打扮，成為戲迷們熱烈討論的話題。往下看朴智賢在《財閥家的小兒子》的造型解析：

《財閥家的小兒子》朴智賢韓劇造型

在《財閥家的小兒子》中飾演賢誠日報長女牟賢珉的朴智賢，不僅含著金湯匙出生，從小到大也是過著錦衣玉食的生活，因此在穿著打扮上，就算沒有穿金戴銀，也一看就知道是大小姐的形象。與陳星俊在機場相遇時，深V背心搭配透膚高領上衣，外頭罩上一件帥氣皮衣夾克，頭上這頂豹紋帽飾，完美演繹高冷富二代的形象。

接著在長輩的安排下，正式和陳星俊見面時，朴智賢則換上端莊、知性的千鳥格套裝，展現知書達禮的名門小姐形象，比起前一次的帥氣、嗆辣，這次可說是氣質滿分。

後來朴智賢嫁給了長孫陳星俊，換上奢華的緞面婚紗，並以浪漫頭紗點綴，這一幕罕見地展露出甜美、賢淑的樣貌。

接下來，大嫂朴智賢會與小叔宋仲基如何過招呢？務必鎖定2022年末，每周五、六、日晚上11點與韓國同步更新的強檔韓劇《財閥家的小兒子》。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 財閥家的小兒子, 朴智賢, 宋仲基

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