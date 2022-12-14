宇多田光15歲舊照與近況無差別　被日網友票選「逆生長」的不老藝人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix日劇《First Love初戀》上映後爆紅，也讓歌曲原唱宇多田光再受矚目。曾被日本網友票選「逆生長」的她，其實不只外表，就連內心都強大無比。

唱紅神曲《First Love》的平成歌姬

1999年16歲的宇多田光推出《First Love》專輯，同名主打歌搭配日劇《魔女的條件》一夕爆紅，專輯更在全球賣出一千萬張的驚人銷量，至今仍是日本音樂界無人可敵的紀錄。

今年這首歌成為Netflix日劇《First Love》的靈感來源並貫穿其中，再度勾起不少人對這首歌的回憶。唱紅它的宇多田光被譽為平成三大歌姬之一，持續擁有高人氣的她，已經39歲但氣色、身材狀態都絕佳，甚至還曾被日本網友票選為「完美詮釋逆生長」的不老藝人。

近期她在IG Po出1998年12月，也就是15歲時為《First Love》拍攝的唱片封面，和現在竟然相差無幾！

逆生長秘訣1.越了解某件事情，就越不容易害怕它

宇多田光出道23年首次接下保養品代言，就是去年為資生堂國際櫃擔任POWER IS YOU的形象大使，還在品牌微電影中獻唱了單曲《Find Love》。

另外在訪談影片中，宇多田光難得深入分享她的內心世界：「『光』這個名字，在日文中是男生的名字。我成長在一個不太一樣的家庭，一個都是藝術家的家庭。我從未覺得我的性別對我來說是一個阻礙，我非常、非常的幸運。所以對我來說，做為一名『女性』，基本上，就是做『自己』就可以了。某些時候，我很明確地感覺自己『心跳動著』，當我陪我兒子玩耍，或是在我的廚房一邊煮菜一邊跳舞，戴著耳機，在日常不過的夜晚。賦予自己力量，對我來說是『了解自己』和『相信自己』，你越了解某件事情，你就越不容易害怕它。而『了解自己』這件事是需要勇氣的。『誠實地面對自己』讓人擁有力量，讓人變美、變年輕。」

逆生長保養秘訣2.美麗無關性別

美麗對宇多田光來說，也無關性別。她曾在自己個人IG直播時大方説自己是「非二元性別者」，厭倦在日常生活中必須定義自己的性別和婚姻生活，或是得選擇Miss、Mrs、Ms等稱謂，希望大家可以多使用「Mx.」這個無性別稱呼。

逆生長保養秘訣3.找到有初戀感的保養品

保養時不喜歡太多瓶瓶罐罐的宇多田光，曾分享喜歡的保養品用起來的感覺「我很喜歡它帶給我的感受，清爽又滋潤，並且能讓我完全放鬆，就像遇見初戀，一用就愛上的First Love！」下次挑選保養品，不妨也好好體會用起來的感覺是否有這樣的「初戀感」。

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