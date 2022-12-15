《初戀》八木莉可子曾是寶礦力女孩　清新氣質被封國民初戀當之無愧

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Netflix日劇《First Love初戀》在台灣也引起討論，除了飾演成人後女主角的滿島光圈粉無數，飾演少女時期野口也英的八木莉可子更被封為「國民初戀」，清新氣質收穫大批觀眾喜愛。

八木莉可子

大家也被Netflix日劇《First Love初戀》喚醒初戀的感動了嗎？這部日劇未演先轟動，正式播出後更是討論不斷，除了成人時期的男女主角佐藤健、滿島光之外，飾演女主角野口也英少女時期的八木莉可子清新氣質無敵，被日本網友們封為「國民初戀」，聲勢超級旺。





八木莉可子出生於2001年7月17日，年僅21歲的她同時也是水原希子的師妹，是日雜的專屬模特兒，更曾經是捧紅日本眾多女星的「寶礦力女孩」，清新脫俗的氣質簡直就是所謂「透明感」的代表。







八木莉可子清新感重點

1.原生感黑長髮

Y2K復古風潮大流行，除了鮮豔的、前衛的感覺外，清新自然的「原生感」同樣席捲全亞洲，想要展現初戀那股純粹的氛圍，黑長髮絕對是最佳選擇。八木莉可子的髮型就是以黑長髮為基礎，加上瀏海、捲度、編髮、馬尾等等些微的造型變化，簡單清新卻不無聊，柔順亮麗的黑髮看起來氣質更加溫和。









2.透明原生感底妝

原生感長髮，一定要搭配透明感底妝了吧！這類型的底妝妝效要強調的是自然、均勻的膚色，這個步驟如果是原本肌膚狀態就很優秀的人，是真的可以選用提亮型的飾底乳或防曬，加上蜜粉定妝就完成；如果是有黑眼圈、斑點、疤痕需要遮瑕的人，則可以以校色產品、遮瑕膏先行調整膚色，再視情況加上粉底液或是蜜粉定妝。





3. 妝容濃淡適中展現五官特質

八木莉可子的五官其實不算是淡顏，眉眼之間的風采十分搶眼，因此在日常的妝容中八木莉可子常常只畫上短短的眼線、水嫩的粉色、橘色系唇彩，反而能讓整體看起來穠纖合度。





就算是為了拍攝畫上全妝，也可以看到八木莉可子臉上的顏色不會太多，眼影以大地色加強輪廓、刷上分明的睫毛和畫上短短的眼線，頰彩選擇和唇彩同色系，打造妝容的一致感。

或者是選擇將妝容的重點放在唇部，會替原本清新的少女氛圍增添些許的女人味及成熟感。





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