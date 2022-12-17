39歲孫錫久《我的出走》不是最帥！5部魅力作品盤點，最想和李安合作

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

我不掩飾我想要把自己做好的渴望，我也相信自己可以做得很好。

現年39歲的孫錫久（正名：孫錫求），事實上過去演出過不少韓劇電影都非常有魅力，經常以配角出現的他，嚴格來說，從2019年《指定倖存者：60日》飾演車室長開始受到韓國觀眾關注。接下來幾年接演作品，《最完美的離婚》首當男主之一，大家開始對這位演員印象深刻。《我的出走日記》厭世的故事氛圍，加上緊繃的人物關係，在微妙的空氣中，襯托出他獨一無二魅力特質，你也被迷惑了嗎？

年銷26億富二代？

孫錫久的父親在2003年成立車床機具公司G.O.M.T，產品出口到美國、加拿大和日本等大約10個國家。該公司2021年的銷售額約為26.8億韓元，孫錫久擁有34.3%的股份。孫曾經接受採訪時表示，當時演員事業剛起步時，的確有參與公司管理職務，不過後來戲越接越多，因此全力往演藝圈發展。過去在公司的網頁上，還能看見孫錫久據名的相關文章。

紀錄片導演到演員

國中時在美國唸書，後來前往芝加哥藝術學院就讀，夢想成為一名紀錄片導演。在服兵役期間，有了想演戲的念頭，退伍後去了加拿大，並且開始學習表演，在當地演出兩部舞台劇作品，2010年回到韓國，演了3部作品直到2014年。後來在電影《情慾誘惑》、《黑石》中現身。2017年演出Netflix《超感8人組》第2季中的警官一角，和裴斗娜對戲。由於早年在國外的經驗，流利英文對他來說一點都不是問題！成為導演的願望也藉著去年OTT原創短片輯《Unframed》達成，其中還包含了李帝勳的導演作品。

曾在伊拉克服兵役

語文不是問題，面對生活也更有挑戰的勇氣，服兵役時，自願派駐伊拉克的韓國宰桐部隊服役。由於外派也需要透過徵選，當時他打敗許多人，拿下了當時步兵僅選1人的名額。

最愛的電影是《斷背山》，最想和李安合作

在過去接受《美麗佳人》韓國版的採訪時，孫錫久表示最喜歡的電影是《斷背山》，也曾在IG分享電影片段。那時他還在加拿大，狀態並不是很好，正經歷艱難時刻，因為喜歡，去百視達租了好幾次，《斷背山》山給他很大的安慰與溫暖。如果有機會的話，期待能夠跟李安合作，表示有機會與李安見面的話，會誠懇地回答導演的每個提問。

裴斗娜緋聞、看舞台劇失禮、校園霸凌爭議

由於《超感8人組》密切工作，很快就很裴斗娜成為同事兼好友，曾在IG上貼出兩人與工作人員的照片，更被傳出兩人關係曖昧，正在約會，不過後來經紀公司澄清，兩人只是合作關係的前後輩關係，並無交往。

2019年，因共同演出《指定倖存者：60日》，孫錫久、姜漢娜、吳惠媛、金憲柱成為好友，金當時邀請了孫、姜、吳前往欣賞自己演出的舞台劇，不料卻被其他觀眾發文抱怨，說他們一行人在不該笑的地方大笑，並且一直發出怪聲音，讓人相當困擾，後來姜與吳發文道歉，孫則反嗆爆料者，引來負評。

2021年，身份不明網友以「孫錫久的校園霸凌報告」為推特帳戶名，聲稱中學時受到孫的霸凌，後來孫在IG截圖並駁斥校園暴力控訴，並且表示將對網友採取法律行動。

戀愛對象只能差10歲！

由於人氣高漲，韓網論壇出現了「媽媽，我愛上40歲的大叔」的熱議話題！早前孫上節目時被問到戀愛相關想法時，透露自己能接受的年下年齡差只能10歲，依照孫的年齡看來，30歲已經是極限，如果相差到20歲的話，他自曝是沒辦法交往的，但是可以喜歡沒問題啦！既害羞又搞笑的回應，散發滿滿魅力，30歲以上的姐妹們，不衝嗎？

《我的出走日記》不是最帥

《我的出走日記》樸實忠厚的叔味恰到好處，引起不小關注，事實上，細數孫錫久過去作品，雖然大多僅是配角，但卻有無法忽視之處。

《超感8人組》S2

孫錫久在Netflix原創影集《超感8人組》出現4集，飾演追捕裴斗娜的警官，流利英文加上戰鬥身手，非常帥氣。

《指定倖存者：60日》

在這部飾演車室長，和男主角池珍熙有精彩對手戲，機智的人物設定，加上多以西裝現身，展現十足男性魅力。

《浪漫的體質》

《浪漫的體質》中飾演說話非常不客氣的廣告導演，和全汝彬尬戲非常過癮，不過在揭開冷酷的面具後，內心其實非常脆弱且溫暖。

《D.P 逃兵追緝令》

Netflix原創影集《D.P 逃兵追緝令》中，飾演憲兵隊初來乍到的長官，表面看來和善卻非常陰狠，為了升官不擇手段，影集即將推出第2季！

《配對遊戲》

2022年與全鐘瑞合演的電影作品，描繪現代男女的約炮與約會文化。飾演臨時接下撰寫性愛專欄的編輯，靠著實戰的經驗，寫出大受歡迎的文章，影片也拿下2022百想藝術大賞電影部門最佳劇本獎。

《犯罪都市2》在韓賣出佳績

近期，孫錫久與馬東石合作新電影《犯罪都市2》，電影中大秀肉壯好身材，在韓國賣出票房佳績，目前突破9百萬觀影人次！

主要演員們勤跑映後座談，由於《出走》實在太紅，馬東石在不少映後座談上開玩笑，甜喊：「大家好，我是飾演廉美貞的馬東石，我是來看具氏的❤」逗樂在場觀眾，孫錫久也大方抱住馬東石，氣氛相當愉悅，《犯罪都市2》5月20日已經在台上映。

好作品延續不斷

下一部電視劇作品確認為Disney+原創韓劇《地下菁英》，目前已經完成菲律賓的拍攝，預計在2022年12月上線！網路近期流傳一張花絮照，照片中孫錫久截然不同的男性魅力讓人再度無法抗拒。《地下菁英》故事講述經歷了迂迴曲折，而成為賭王的男人，因為一連串的事件失去了一切後，回歸賭上生存和生命遊戲的震撼故事。

此外，甫獲得百想藝術大賞最佳戲劇的《D.P逃兵追緝令》已經開始拍攝，在《我的出走日記》大結局後，Netflix立刻釋出回歸演員陣容，除了主演丁海寅、具教煥、金成均，在第1季戲份不多的孫錫久也確認回歸，新陣容還包含池珍熙，以及《三十九》金芝賢，精彩可期。

近期也流出了拍攝現場的路透照，穿起軍服果然帥氣！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《星期三》阿達跩妹「邊緣怪咖」才夠正！5點認識恐怖女王珍娜奧特嘉，素食主義者、致力平反愛滋污名化！

● 宋慧喬瘋了！ Netflix壓軸12月30日《黑暗榮耀》劇情角色！《太陽的後裔》黃金編導，給校園霸凌者痛快一擊！