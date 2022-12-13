3個方法幫助你走過情緒低谷　懂得接納不完美也是人生課題

記者李薇／台北報導 圖／pexels

人都有情緒的起伏，有高潮就會有低谷，但在面臨負面情緒的時候，多數人往往不懂得去排解，導致自己最後積壓成疾，以下就盤點幾個很有用的小方法，讓你在面臨情緒低潮的時候，可以去做的幾件事情，幫助排解負面能量。

1.適時的找朋友傾吐

面對種種壓力跟問題，自己一人去面對很困難，但是當你有朋友或是親人陪你一起走過的時候，會更容易擺脫不好的狀態，與其自己一個人獨吞，不妨跟懂你的朋友説説你的困境，有時候面對同一件事情，別人可能會有不同的看法，這很有機會是讓你找到情緒出路的解套方案，比起自己鑽牛角尖，能更快速解決問題。

2.靜下心來做別的事情

當情緒低落的時候，其實很多人是不願意做任何事情的，感覺人生就像是失去了動力，而且會一直陷在泥沼裡、越想越難受，這時，哪怕是為自己泡杯熱茶、化個妝、讀幾頁書、出門買個東西等，來轉移一下自己的注意力，暫時先擺脫那種不愉快、不舒服的情境，這樣反而更能讓自己靜下心來，客觀與自己的情緒和解。

3.允許自己的錯誤

有很多時候的情緒低谷，都只是一個過程，比如：考試考不好、上司交代的事情辦砸了等等，在人生的道路上，那些都只是一件小事，但往往有很多人會緊抓著自己的過錯不放，或是對自己有更高的要求，這時，你更應該懂得接納自己的不完美，並且要適時跳脫「情緒」，下次改進，變得更成熟，才是更重要的事情。