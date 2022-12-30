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君綺醫美獲頒MINT LIFT銷售冠軍　將榮耀回饋公益滾動良善循環

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▲君綺醫美獲頒韓國原廠秘特拉提線的台灣銷售冠軍，從品牌大使曾莞婷手中接下獎座。持續為消費者「美」的安心有保障來把關，也因此獲得許多醫美相關獎項肯定。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

一襲鑲鑽禮服化身美人魚，曾莞婷出席MINT LIFT神力拉提記者會，宣布正式續約2023年品牌大使一職。MINT LIFT秘特拉提線是新一代微創埋線拉提技術，全線一體成型，運用特殊的PDO材質，透過錐體的設計，擴充拉提範圍，同時也擁有FDA與TFDA認證。而堅持使用100%原廠正貨的君綺醫美，繼榮獲六大原廠正貨銷售肯定後，再次從韓國原廠拿下台灣銷售冠軍獎座。

▲▼安心變美就靠它　凍齡女神曾莞婷續約MINT LIFT 神力拉提。（圖／記者謝盛帆攝）

▲君綺醫美獲頒韓國原廠秘特拉提線的台灣銷售冠軍。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼安心變美就靠它　凍齡女神曾莞婷續約MINT LIFT 神力拉提。（圖／君綺醫美提供）

▲堅持為消費者把關「美」的品質與安全，君綺醫美受到各大醫美獎項肯定。（圖／君綺醫美提供）

君綺醫美創立迎來二十週年，始終秉持「擇善與利 真心圓滿」的理念，為消費者堅守品質，多面向提供優質且安心的服務，包含投資教學級高規格療程設備，以及打造安心友善環境。

▲▼君綺醫美獲頒MINT LIFT銷售冠軍　將榮耀回饋公益滾動良善循環

▲六大原廠銷售肯定，君綺醫美打造「安心醫美」。（圖／君綺醫美提供）

▲▼君綺醫美獲頒MINT LIFT銷售冠軍　將榮耀回饋公益滾動良善循環

▲符合國際醫療作業流程的訓練，君綺醫美致力提供最頂規的服務。（圖／君綺醫美提供）

除了在美的專業領域上追求卓越，君綺醫美每年固定投入公益活動，回饋社會也始終不遺餘力，包含淨灘活動、偏鄉教育關懷等，近日則參與「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽·慈善送愛」公益活動，選在年底準備充足的保暖衣物、聖誕禮物與童書送愛到偏鄉。君綺醫美副總經理郭珮甄表示，「有大家才有今天的君綺，希望透過公益滾動良善循環，讓君綺醫美越來越好！」

關鍵字：

MINT LIFT, 曾莞婷, 君綺醫美

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