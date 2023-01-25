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走春就是要不一樣！現學現綁超簡單3款華麗髮型　1分鐘就能上手

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自IG

過年走春當然要跟平時不一樣，以往鬆散的髮型不妨做一些新的改變，可以讓整個人增添溫柔的質感，同時又可以顯現出好精神，以下就盤點三個簡單但卻超好看的編髮教學，只要1分鐘就可以快速學起來，現學現綁很OK！

＃溫柔公主頭

1.先在頭的兩側抓出可以綁公主頭的一半髮量，用橡皮筋在後方中央綁緊。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

2.將綁好的馬尾往公主頭裡面繞一圈，拉緊，並且把兩側髮絲稍微抓出來。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

3.接著重複第一個步驟，把剛剛公主頭下方的兩側髮絲各抓一縷，一樣拉到中後方綁緊。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

4.然後再把馬尾往裡面繞一圈，拉緊，把兩側髮絲稍微抓出。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

5.最後挑選一個喜歡的髮飾，夾在橡皮筋位置即可。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

＃華麗公主頭

1.先把整個頭髮分成上下左右四等份，並且把左右下方各一束頭髮綁出一個低馬尾。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

2.接著把左右上面兩束頭髮，各編成一股三股辮，用橡皮筋固定。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

3.把左邊三股辮最底下的辮子稍微拉開，把左下方的馬尾穿過去；右邊也一樣做出同樣的綁法。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

4.最後把馬尾拉緊，三股辮稍微拉鬆，就可以製造出華麗感的造型。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

＃公主風包頭

1.以1：2：1的比例，將頭髮分為三等分。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

2.把中間較多的頭髮綁出半丸子頭，並且把多餘的髮絲分為兩股，各自捲起之後，繞在半丸子頭周圍。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

3.接著把兩邊剩下的頭髮各綁出一條三股辮，並且把它們在臉前用橡皮筋固定，再翻到腦後。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

4.將三股辮的辮子翻轉一個圈之後，把半丸子頭穿過去，並把多餘的髮絲收起，最後拉鬆左右兩邊的三股辮即可。

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

▲編髮,綁髮,盤髮,。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

編髮, 綁髮, 盤髮

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