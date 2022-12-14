低溫不怕！營養師：9種「產熱食物」多吃，讓你全身暖呼呼

▲辛香料能幫助提高身體代謝力。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降，冷氣團報到，讓人冷到不想動，營養師高敏敏分享，9種「產熱爆汗食物」幫你提高代謝力，即便天氣冷呼呼，也讓你彷彿自帶暖爐。

#老薑

老薑含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，像是天冷來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶都是好選擇。

#辣椒

辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱，辣椒素也可以刺激血液循環，如果真的怕冷，不妨吃個小辣讓自己流個汗，但提醒不要空腹吃辣喔！

#黑胡椒

黑胡椒中的胡椒鹼可以助驅寒保暖，同時也能幫助抑制脂肪合成。

#薑黃

薑黃素助身體產熱、提高代謝力，更含有豐富鐵質，可以促進血液循環。

#大蒜

營養師高敏敏建議，可以將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，也可以將大蒜融入料理中，像是炒菜多加一點大蒜，或是來碗蒜頭雞湯都不錯。

#韭菜

韭菜屬於辛香食材，能幫助血液循環，也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。

#熱紅茶

茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，曾有研究指出，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢。

#70%以上可可

巧克力雖然屬於甜食類，但其實70%以上巧克力的糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮增加大腦血流量、可可鹼則能協助調節情緒。

#肉桂

肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝，冬天來杯肉桂拿鐵，再適合不過了。

營養師高敏敏也提醒，不少人藉由喝酒暖身，其實酒精會造成血管擴張，一開始會暖但退酒後會更冷，而濃咖啡因咖啡因含量高，容易造成血管收縮，手腳更容易冰冷。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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