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專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來

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▲▼「5件事情」別做！做了小心頭髮狂出油 。（圖／Unsplash）

▲充足睡眠能避免內分泌紊亂，使頭皮出油量大增。（圖／翻攝自IG/Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣越來越冷，每天洗頭真的很煎熬，如果想要偶爾偷懶不洗頭，又擔心一不小心頭皮出油變油頭的窘況，專家表示以下「5件事情」千萬不要做！

#別用太燙的水洗頭

高溫洗頭容易對頭皮造成損害，盡量把水溫控制在40度以下，熱水洗頭會使髮根變得脆弱，頭髮也會變得毛燥，且使用熱水洗完頭後，馬上梳頭時需要特別小心，這時的頭髮特別容易斷裂。

▲▼「5件事情」別做！做了小心頭髮狂出油 。（圖／Unsplash）

#不用熱風吹頭髮

有時候想要趕快把頭髮吹乾，總把熱風開到最大，其實這樣對頭皮和頭髮都很傷，且必須注意吹風機應距離頭髮15公分以上，以頭皮不覺得燙為標準。

#不要熬夜晚睡

熬夜會影響新陳代謝，導致頭皮油脂分泌異常，因此建議擁有充足睡眠，幫助維持身體正常運轉，還可避免因內分泌紊亂導致的落髮困擾。

▲▼「5件事情」別做！做了小心頭髮狂出油 。（圖／Unsplash）

#重口味食物不要吃

除了洗髮習慣，一些錯誤的飲食習慣也容易把頭頭變得好油膩，像是高熱量、高脂肪食物，會使皮脂腺分泌過於旺盛，讓頭皮出油變得嚴重。

#不要亂挑洗髮精

建議挑選洗髮精能夠「對症下藥」，像是乾性頭皮就適合用保濕力高的洗髮精下手，油性頭皮擇應選潔淨力強的清潔產品。

►《初戀》佐藤健「旋紋燙」正夯！2023髮型趨勢崇尚自然風

關鍵字：

頭髮出油, 生活習慣

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