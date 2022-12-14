fb ig video ETtoday search mobile

神級彩妝師「Goss大叔」教私房刷睫毛小技巧！捲翹一整天還根根分明

>

▲▼ Goss大叔教新式睫毛刷法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲根根分明又捲翹的睫毛，能放大、美化雙眼。（圖／IG@romandyou、@ kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@Goss

想放大雙眼，捲翹分明的纖纖美睫是關鍵之一，但你是不是也很困擾，每次認真夾翹的睫毛，出門沒多久就塌了？在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的「Goss大叔」，本身是位專業化妝師，像是先前曾在小紅書爆紅的膠水底妝法、三明治定妝法都是由他創造的。而他最近又分享了一個刷睫毛膏的獨特小技巧，簡單幾個步驟就能讓睫毛持久捲翹一整天、都不會塌。

他指出傳統使用睫毛膏的方法，通常很容易結塊，是因為刷頭上的膏體太多，使得刷好捲翹的睫毛也會開始下墜，但他分享這個方法不會。首先要準備一個睫毛夾、個人習慣或喜歡的睫毛膏和一支睫毛鋼梳，搭配以下5個步驟就能擁有捲翹分明的美麗睫毛妝感。

▲▼ Goss大叔教新式睫毛刷法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 1：夾翹睫毛

首先先夾翹睫毛，而夾睫毛時，從根部把睫毛往上抬再輕輕夾著，將睫毛夾固定在睫毛根部，保持夾住狀態大約20秒後，再擠壓一下睫毛夾再打開，就能擁有漂亮捲翹的睫毛了。

▲▼ Goss大叔教新式睫毛刷法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 2：把睫毛膏塗抹在睫毛梳兩面

從睫毛膏管身裡拿出睫毛膏刷頭，用刷頭將睫毛膏體塗在梳子的尖端，且要均勻地塗抹在睫毛梳的兩面。

▲▼ Goss大叔教新式睫毛刷法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：先用梳子一面從睫毛根部往上梳

先用梳子的一面，從睫毛根部往上梳到尖端，平行往前梳，再往上梳理。

▲▼ Goss大叔教新式睫毛刷法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 4：將睫毛梳翻面，繼續疊加睫毛膏

接著把梳子翻面，用另一面繼續梳理睫毛、疊加睫毛膏，梳理時每一根都要梳到，一根一根地梳，這樣就能把睫毛分開，梳得根根分明。

▲▼ Goss大叔教新式睫毛刷法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 5：根據需求疊加睫毛膏

如果想要更明顯或誇張的睫毛妝容效果，你也可以多刷幾層，繼續疊加和塗抹睫毛膏。

►Goss大叔教「橢圓形修容法」秒get小臉　破萬網友狂讚：超有用

►阿嬌瘦回少女時期，網狂讚！靠消水腫4秘訣維持小臉

關鍵字：

彩妝, 美妝, 睫毛, 捲翹, 持久, 秘訣, 技巧, 眼妝, Goss大叔, YouTuber, 彩妝師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來

專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來

韓韶禧機場拎「豹紋托特包」不用千元！　宋慧喬也愛不釋手

韓韶禧機場拎「豹紋托特包」不用千元！　宋慧喬也愛不釋手

宇多田光15歲舊照與近況無差別　被日網友票選「逆生長」的不老藝人

宇多田光15歲舊照與近況無差別　被日網友票選「逆生長」的不老藝人

除濕機乾衣3要點須知　台電：「加一步驟」衣服乾更快 日本抗老專家教「凍齡飲食」5秘訣！每天吃魚、泡菜都有用 「遇到討厭的人，連敷衍都懶」星座Top 3！冠軍王者風範不怕得罪人 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 趙露思穿「露露紫禮服」美出仙氣！天鵝頸、直角肩瘦到無贅肉 皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯 低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面