神級彩妝師「Goss大叔」教私房刷睫毛小技巧！捲翹一整天還根根分明

▲根根分明又捲翹的睫毛，能放大、美化雙眼。（圖／IG@romandyou、@ kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@Goss

想放大雙眼，捲翹分明的纖纖美睫是關鍵之一，但你是不是也很困擾，每次認真夾翹的睫毛，出門沒多久就塌了？在YouTube擁有近400萬訂閱人數、紅遍全球的「Goss大叔」，本身是位專業化妝師，像是先前曾在小紅書爆紅的膠水底妝法、三明治定妝法都是由他創造的。而他最近又分享了一個刷睫毛膏的獨特小技巧，簡單幾個步驟就能讓睫毛持久捲翹一整天、都不會塌。

他指出傳統使用睫毛膏的方法，通常很容易結塊，是因為刷頭上的膏體太多，使得刷好捲翹的睫毛也會開始下墜，但他分享這個方法不會。首先要準備一個睫毛夾、個人習慣或喜歡的睫毛膏和一支睫毛鋼梳，搭配以下5個步驟就能擁有捲翹分明的美麗睫毛妝感。

Step 1：夾翹睫毛



首先先夾翹睫毛，而夾睫毛時，從根部把睫毛往上抬再輕輕夾著，將睫毛夾固定在睫毛根部，保持夾住狀態大約20秒後，再擠壓一下睫毛夾再打開，就能擁有漂亮捲翹的睫毛了。

Step 2：把睫毛膏塗抹在睫毛梳兩面



從睫毛膏管身裡拿出睫毛膏刷頭，用刷頭將睫毛膏體塗在梳子的尖端，且要均勻地塗抹在睫毛梳的兩面。

Step 3：先用梳子一面從睫毛根部往上梳



先用梳子的一面，從睫毛根部往上梳到尖端，平行往前梳，再往上梳理。

Step 4：將睫毛梳翻面，繼續疊加睫毛膏



接著把梳子翻面，用另一面繼續梳理睫毛、疊加睫毛膏，梳理時每一根都要梳到，一根一根地梳，這樣就能把睫毛分開，梳得根根分明。

Step 5：根據需求疊加睫毛膏



如果想要更明顯或誇張的睫毛妝容效果，你也可以多刷幾層，繼續疊加和塗抹睫毛膏。

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