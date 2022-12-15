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「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲上班好同事，下班不認識星座Top3 。（圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

江湖上流傳一句話「上班好同事，下班不認識」，究竟是否正確不得而知，然而以下星座對於這樣的轉變已經習以為常，誓言一定要把生活和工作分開，簡直是他們的必備技能！

Top 3 摩羯座

摩羯座本身就是比較難以交心的星座，應該說他們把公私分得很清楚，不希望工作的事情帶到生活中，為自己帶來麻煩，相對來說也很保密自己的隱私。所以和摩羯座共事就會發現，你可能根本不認識真正的他，當然摩羯也不缺朋友，大家還是當同事就好。

Top 2 雙魚座

雙魚座很懂得人情世故，如果說堅決不跟同事當朋友，那也有點不太符合雙魚的為人，他們比較擅長讓同事覺得彼此已經是朋友了，不過雙魚會秉持著該怎麼做就怎麼做的態度應對，如果以為跟雙魚夠熟悉就可以讓他們幫忙，那就大錯特錯了，雙魚可以一秒回到原點，果斷拒絕不平等的關係。

Top 1 牡羊座

牡羊座是最強的變臉星座，沒人比他們更懂得生活和工作的區分，換句話說牡羊不會在工作時候流露私人情感，而且也很有原則性表明自己的態度，完全不可能有人越線。牡羊很怕麻煩，有了朋友關係反而增加負擔，所以下班盡可能追求清淨比較妥當。

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關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 摩羯座, 雙魚座

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