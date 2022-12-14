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無LOGO包款正夯！TB水桶包奢華又休閒、CELINE CLASSIC地位屹立不搖

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實習記者黃麗頻／綜合報導

香奈兒女士曾說：「時尚易逝，風格永存。」近來時尚圈也吹起極簡主義，從Phoebe Philo主導的Old Celine到Peter Do ，讓我們知道簡約的設計不僅時尚有型，風格耐看能永存，以下5款「無LOGO」包款，帶領我們進入極簡的世界。

＃COACH ROGUE 20 手袋

以「叛逆不羈、自由奔放的夢想家」為設計靈感，COACH這款Rogue手袋採用極為柔軟的棒球手套鞣製皮革打造，富有三層隔間和肩背、斜背兩種背法，即便空間寬敞，看起來卻十分輕巧，底部更有四個防護腳釘，加上低調的外型，絕對是日常萬用手袋！

▲無 LOGO 包款正夯。（圖／翻攝自品牌官網）

▲COACH ROGUE 20 手袋，NT$23,800。（圖／翻攝自COACH官網）

＃TORY BURCH LEE RADZIWILL 水桶包

從2018年熱銷至今的「LEE RADZIWILL」系列，靈感來源為紐約傳奇名媛Lee Radziwill，而2022年該系列再升級，結合時下最流行的水桶包，採用結構柔軟的皮革組成，將休閒和奢華感融為一體，附上由鑰匙扣式製成的腰帶扣，並以小小的品牌LOGO點綴，完美呈現極簡包款的精髓。

▲無 LOGO 包款正夯。（圖／翻攝自品牌官網）

▲TORY BURCH LEE RADZIWILL 水桶包，NT$42,900。（圖／翻攝自TORY BURCH官網）

＃Tod's Di Bag皮革迷你購物手袋

Tod’s將「購物袋」作為設計靈感，打造出簡約別緻的實用手袋，以柔軟的小牛皮製成，使觸感細膩，配以橢圓形手挽和可拆式肩帶，讓包款功能靈活多變，側面T字刺繡和正面的品牌標誌印花，低調不顯眼帶點典雅氛圍，百搭又實用！

▲無 LOGO 包款正夯。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Tod's Di Bag 皮革迷你購物手袋，約NT$72,700。（圖／翻攝自Tod’s官網）

＃Delvaux So Cool Holdall

2020年才亮相的「So Cool」系列，以「自信、無畏」為包款靈感，簡約的結構、流線型的邊沿設計，加上醒目的D型金屬釦，並擁有超大空間容量，成就這顆兼具優雅、現代感的精緻包款，無論是上班、出遊都能為整體搭配錦上添花。

▲無 LOGO 包款正夯。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Delvaux So Cool Holdall，約NT$120,000。（圖／翻攝自Delvaux官網）

＃CELINE CLASSIC BOX

熱賣超過10年的「CLASSIC BOX」系列，是Phoebe Philo掌權時期推出的首個包款，四方形的外型，僅以金屬方長釦點綴，外觀完全看不到任何LOGO，十分簡約的造型，也因為這樣的極簡風格，讓它不僅橫霸CELINE熱銷榜單，更是該品牌的超保值商品！

▲無 LOGO 包款正夯。（圖／翻攝自品牌官網）

▲CELINE CLASSIC BOX，NT$140,000。（圖／翻攝自CELINE官網）

►高質感「精品亞麻包」推薦　Rosé同款CP值超高、Chloé Woody萬年不敗

►精品小白必收5款經典包　CELINE老花馬鞍包背不膩、BV小水桶一個難求

關鍵字：

無LOGO包款, COACH, TORY BURCH, Tod’s, Delvaux, CELINE

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