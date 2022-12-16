Marc Jacobs年輕支線與王家衛聯名　穿上「愛你一萬年」致敬經典電影

實習記者蔡孟廷／綜合報導

設計師Marc Jacobs除了同名品牌之外，還有推出支線──Heaven by Marc Jacobs，以龐克、Y2K、多元的青少年亞文化風格深受年輕世代喜愛，日前除了邀請潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）、蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、酷娃恰莉（Charli XCX）等等巨星拍攝2022秋冬形象照，最新的系列更是與香港知名導演王家衛聯名，向經典作品《重慶森林》、《墮落天使》、《春光乍洩》致敬。

本次推出的系列用印花的形式展現出王家衛眼中迷幻衰頹、浪漫纖細的香港，包含以《重慶森林》的經典場景為靈感設計的網紗透膚上衣，而當中主角失戀時所講的獨白：「如果記憶也是一罐罐頭的話，我希望它永遠都不會過期；如果真的要加上一個期限的話，我希望是——一萬年。」也以英文「Love You For 10,000 Years」作為設計靈感。

《墮落天使》做為王家衛的代表作更是直接被印在各種單品上，品牌甚至重新復刻日文版的電影手冊，讓人一睹當年莫文蔚、黎明同框飆戲的風采。而另一部經典《春光乍洩》則幻作可愛飾品，結合Heaven by Marc Jacobs經典的雙頭泰迪熊設計套鍊，不過就像王家衛對《春光乍洩》的評價：「我拍的不是一個純粹的同性戀電影，而是一個關於愛情故事。」，因此單品的名稱也是BFF而非Lovers。

▲雖然墮落天使的日文版限量電影手冊銷售一空，但是BFF項鍊絕對是聖誕佳節絕佳的送禮首選。（圖／翻攝自Heaven官網）

但這也已經不是第一次王家衛與精品合作，早在2019年王家衛就與SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello聯手拍攝秋冬的形象廣告，王家衛一貫的詩意頹喪與YSL的暗黑性感進行碰撞，由名模雎曉雯完美詮釋細膩而衝突的情感，在時代洪流中自我定位、活出自我的YSL精神。