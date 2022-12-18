寒流3種「不NG」大衣穿搭法學起來　金多美同款超時尚

實習記者黃麗頻／綜合報導

迎來入冬第一波寒流，相信大家已經準備好禦寒裝備了，對於不少人來說，大衣既能保暖又能保持時尚，不必將自己包成「肉粽」般不利於行動；事實上大衣穿搭也是種學問，以下特搜3種「不NG」大衣穿搭法，上班族、學生都該學起來！

＃高領毛衣

單穿毛衣不僅無法完全禦寒，還讓人感覺少了一點時尚感，這時候大衣就該派上用場啦！而選擇高領毛衣能加強保暖度，害怕感冒的女孩絕對要學起來，搭配同色系的大衣，讓穿搭更加優雅別緻，若選擇黑色系，建議在脖子加條項鍊，能使整體增添活力、不呆板。

＃襯衫＋高領發熱衣

襯衫＋高領發熱衣＋大衣，絕對是多層次穿搭的最高原則！發熱衣可以選擇與大衣同色系，而襯衫則選對比色，比如黑色與白色，讓整體更有造型感，再搭配西裝寬褲，使造型率性、俐落，滿滿的法式氛圍，看看《那年我們的夏天》金多美也這樣穿，絕對是上班族要Pick的款式！

＃帽T

有些人會擔心穿起大衣會顯得過於嚴肅、無聊，別擔心，現在就用帽T來中和一下！利用帽T的活潑、慵懶，融合大衣的率性嚴謹，將穿搭揉和出舒適氛圍，若大衣為深色系，建議帽T選擇較亮眼的顏色，能為整體更添一絲調皮的氣息，此外，在帽T內多加一件T-shirt，將多層次穿搭發揮得淋漓盡致。

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