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薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

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▲▼暖身飲品。（圖／Unsplash、Pexels）

▲熱巧克力的禦寒度第一名，能讓身體持續保持溫暖59分鐘。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

冷氣團來襲、氣溫直降，不少人都會選擇喝熱咖啡、薑茶讓身體暖和，先前日本電視台節目「この差って何ですか？（譯：為什麼會有這樣的差別？）」節目，就曾經實測過幾款保暖熱飲的禦寒效果，結果跌破眾人眼鏡，傳聞能驅寒的薑茶才排第三，第一名竟是熱巧克力。

曾有研究指出，氣溫和免疫力大有關聯，體溫下降1度，免疫力就會下降3成，因此很多人都會趁著冷氣團來襲時，補充熱飲幫助暖身，但是哪種熱飲禦寒效果最好呢？日本電視台節目就實測紅茶、綠茶、咖啡、熱巧克力、甘酒、薑茶等熱飲，看看哪款熱飲的效果好且持久力又高。

★第1名

熱巧克力

飲用後暖身效果可長達59分鐘，屬於飲料中暖身效果第一名，因巧克力中含有可可多酚，能促進血液循環。

▲▼暖身飲品。（圖／Unsplash、Pexels）

★第2名

紅茶

飲用後暖身效果可維持52分鐘，因紅茶含有茶黃素，能促進血液流動和新陳代謝。

▲▼暖身飲品。（圖／Unsplash、Pexels）

★第3名

薑茶

飲用後暖身效果維持47分鐘，薑茶中含有薑烯酚，能幫助製造熱能。

甘酒

飲用後暖身效果可以維持27分鐘，暖身持久度略顯不足。

▲▼暖身飲品。（圖／Unsplash、Pexels）

綠茶

飲用後暖身效果可維持14分鐘，雖然和紅茶一樣都是茶，但紅茶暖身效果顯著許多。

咖啡

飲用後暖身效果僅維持9分鐘，暖身效果續航力不夠，很快就會恢復至飲用之前的體溫。

►低溫不怕！營養師：9種「產熱食物」多吃，讓你全身暖呼呼

關鍵字：

暖身, 飲品, 禦寒

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