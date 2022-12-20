「厚底防水靴」偷偷長高又實穿　經典黑、華麗印花上班風格都能駕馭

實習記者蔡孟廷／綜合報導

陰雨綿綿的冬天，保暖、防水的靴子就是一個實穿又好搭配的單品，不用怕踩到水坑，照樣能在雨中慢行，精選3雙厚底款，增高鞋底可以拉長身形比例，還能保護腳踝不再擔心受寒，陪你乾爽過冬，上下班都包辦。

Gianvito Rossi

Gianvito Rossi以義式風情輕易攻占每個女孩的心，就連凱特王妃都是粉絲之一，簡單俐落的外觀，無需其他花俏裝飾，單純的展現實用與耐穿，這雙皮靴內外都由純牛皮打造，兩公分的厚底設計不只可以發揮小心機，拉長比例於無形，經典黑的外型，輕鬆搭配各式風格。

▲由全牛皮打造，加厚的鞋底能夠改善比例。（圖／翻攝自FB@Gianvito Rossi）

▲凱特王妃經常穿搭Gianvito Rossi高跟鞋出席各大活動 。（圖／達志影像）

Yume Yume

雖然「Yume」是日文「夢」的意思，但Yume Yume是個不折不扣的北歐品牌，會以Yume作為品牌名稱是因為品牌創始人希望每一位消費者穿上鞋子都像美夢成真一樣，盡情發揮無限想像力，以帶灰調的藍色拋光皮革打造似幻的鞋身，鞋底採用加厚的防滑鞋底，讓你彷彿踏夢出行。

▲及膝的長度可以完美防水，防滑鞋底更安全，超夢幻藍色更是讓人像在夢中。（圖／翻攝自Yume Yume官網）

R13

如果覺得上面兩雙都不夠浮誇，那R13絕對是妳的首選，來自美國的R13以華麗的復古龐克、油漬搖滾形象深植人心，這雙超厚底馬丁不只耐穿，更能輕鬆成為目光焦點，精緻細膩的花朵印花，一年四季都能享受繁花勝放的喜悅，除了前方的鞋帶之外，後方也有拉鍊讓穿脫更方便，另也有鉚釘皮帶、扣環的設計，搭配網襪又性感又帥氣。

▲R13超浮誇厚底，後拉鍊開合更方便穿脫，花朵印花更添少女精緻。（圖／翻攝自SSENSE官網）