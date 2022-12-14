IKEA嘉義城市店12／26開幕！　8500項全系列商品逛起來

▲IKEA嘉義開幕日公佈了喔。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA確定進駐嘉義開設城市店的消息，從曝光後就引發在地鄉親討論，先前曾傳出今年底前會對外見客，今IKEA對外宣布，表示嘉義城市店將在12／26正式對外開幕啦！而且共有8500項全系列商品的豐富內容，且還對外表示是「新型態店型」，當然美食元素也是會有的喔！

IKEA目前在台有7間正式分店與1間訂取貨中心，6個據點都集中在北部，而中南部則僅有台中店與高雄店，而最新生力軍「嘉義城市店」也將開幕啦。

IKEA嘉義城市店進駐嘉義大潤發賣場，據悉營業面積為地面一樓與地下樓，預計賣場應該約在千坪上下，而IKEA也表示品項約有8500個，可夠嘉義人逛一陣子了喔，結合大潤發周邊附設的1200個汽機車停車位，騎車跟開車也都很方便。

IKEA正規賣場都是要有破萬坪的規模，以容納旗下生產的數萬種家具與家飾商品，近年在全球推出面積千坪至數千坪的「城市店」，其內部商品主要以家飾品、小型家具為主，結合選物與便利周邊民眾的概念開店，首間台灣城市店型為台北小巨蛋，也就是原來敦北店的位置，小巨蛋店大小約2000坪上下，主要以家飾小物如寢具、浴廁用品、餐具等為販售重點，此外也有一間瑞典餐廳跟小型超市。

而據悉IKEA也將會把台灣人最愛的美食元素帶進賣場，且還透露是台灣的「新店型」，看來應該會有令人驚喜的元素，等到12／26之後嘉義民眾就可以體驗啦。