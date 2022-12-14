ZARA冬季折扣季12／14晚間開跑！　保暖大衣、時髦靴款下殺六折

記者王則絲／台北報導

本週氣溫驟降，加上濕搭搭的雨天，許多民眾都被冷到了，趁著週六氣溫直下10度以下之前，趕快準備保暖新裝才是明智之舉，正好ZARA折扣季即將於今14日（週三）開跑！APP搶先於晚間10點、官網於晚間11點開始，實體門市則是於15日正式展開折扣，眾多大衣單品下殺六折，現省兩千元，針織衫、毛衣亦有千元以下選擇，冬天雨季必備時髦長靴，趁此時後入手最划算。

▲ZARA冬季折扣即將在12／14晚間10點於APP上搶先開跑、晚間11點於官方網站登場，實體門市15日開跑，圖中大衣。（圖／翻攝自官網）



小資女孩們期待的ZARA冬季折扣即將在12／14晚間10點於APP上搶先開跑、晚間11點於官方網站登場，想到實體門市試穿的朋友們，則可以在15日前往門市，與線上同步展開折扣季。本次折扣季囊括各種類品項，寒流來襲必備的保暖大衣、羽絨衣下殺六折起，由於原先單價較高，折扣下來後省更多，最多甚至能現省近兩千元。

▲寬鬆版大衣原價4,490元、特價2,590元；繫帶羊毛大衣原價3,990、特價2,590元。（圖／翻攝自官網）



針織衫、毛衣的部分選擇也很多，包括室內保暖、又不會過於悶熱的開襟衫，或是少女風的編織、珍珠裝飾毛衣，都有納入折扣清單，甚至不用千元即可入手；鞋款部分，冬季最適合來一雙率性的靴款，如果你的鞋櫃裡還沒有的話，這回折扣季有許多的選擇，百搭的樂福鞋也是一秒製造時髦氛圍的穿搭神器。

▲針織開襟衫原價1,990元、特價1,490元；珍珠鈕扣針織衫原價1,490元、特價990元。（圖／翻攝自官網）



▲真皮樂福鞋原價2,990元、特價1,990元；騎士風長靴原價5,490元、特價2,990元。（圖／翻攝自官網）

鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱：小CK）近日也於官網和門市推出季末優惠，囊括熱賣手袋、錢包、鞋款。

▲CHARLES & KEITH串珠水桶包原價1,990元、特價1,190元；綁帶軍靴原價2,590元、特價1,550元。（圖／翻攝自官網）