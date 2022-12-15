秋冬4款帽子的好看戴法！報童帽自帶小臉術、貝雷帽集浪漫慵懶於一身

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著氣溫驟降，帽子漸漸成為穿搭標配，不僅能為整體造型加分，還能帶來保暖，當然冬天絕對不能讓毛帽一支獨秀，貝雷帽、小偷帽也是很好的選擇，兼具時尚又溫暖；其實帽子要戴得好看，也是一大學問，以下各式戴帽小撇步快學起來，一起營造秋冬時尚氛圍感！

＃報童帽

比起貝雷帽，報童帽出現的次數反而更頻繁，除了帽型搭配性高外，上寬下窄的設計更能顯臉小，俏皮又叛逆；值得注意的是，報童帽不宜戴太高或太低，建議戴在眉毛上面，並利用帽身包裹整個後腦勺，更能成功縮小臉型，選擇深色能更顯臉部的精緻度，短髮瀟灑、長髮知性，絕對是冬季最佳選擇。

＃貝雷帽

想要在這個冬天當個夢幻文青少女，那絕對不能缺少貝雷帽！集浪漫、慵懶及復古於一身，貝雷帽看似簡單好入手，然而一個不小心就會翻船變「殭屍」；其實在配戴時，輕輕將帽簷歪向其中一邊，就能成功建立法式氛圍，此外，留一些髮絲於臉頰兩側，能柔和臉部線條，達到縮小臉的功效，增添一絲典雅氣息。

＃小偷帽

與前面的帽子氛圍不同，小偷帽自帶中性、帥氣感，而相對小偷帽的可塑性也增高，能在正式衣著與休閒打扮中取得平衡，帽身設計扁平寬鬆，能修飾臉的長度，而圓臉的朋友也可以選擇它，藉由帽簷方正的輪廓，修飾臉部線條，進而提升造型感，此外，小偷帽的戴法也十分多元，不變的是，無論怎麼配戴，都有率性不羈的個性感。

＃毛帽

毛帽無疑是許多人必備的單品之一，毛帽的品項多元，如何選擇是一大學問，像是短髮就適合短毛帽，能更加服貼頭型，讓頭型看起來更加飽滿，營造出可愛的氛圍，而長髮的朋友可以選擇一般長度的毛帽，將頭髮勾耳後，清爽無負擔，而放下頭髮隨性擺放在臉頰兩側，則顯帥氣、街頭感，還能修飾臉型，好看又時尚！

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