fb ig video ETtoday search mobile

秋冬4款帽子的好看戴法！報童帽自帶小臉術、貝雷帽集浪漫慵懶於一身

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著氣溫驟降，帽子漸漸成為穿搭標配，不僅能為整體造型加分，還能帶來保暖，當然冬天絕對不能讓毛帽一支獨秀，貝雷帽、小偷帽也是很好的選擇，兼具時尚又溫暖；其實帽子要戴得好看，也是一大學問，以下各式戴帽小撇步快學起來，一起營造秋冬時尚氛圍感！

＃報童帽

比起貝雷帽，報童帽出現的次數反而更頻繁，除了帽型搭配性高外，上寬下窄的設計更能顯臉小，俏皮又叛逆；值得注意的是，報童帽不宜戴太高或太低，建議戴在眉毛上面，並利用帽身包裹整個後腦勺，更能成功縮小臉型，選擇深色能更顯臉部的精緻度，短髮瀟灑、長髮知性，絕對是冬季最佳選擇。

＃貝雷帽

想要在這個冬天當個夢幻文青少女，那絕對不能缺少貝雷帽！集浪漫、慵懶及復古於一身，貝雷帽看似簡單好入手，然而一個不小心就會翻船變「殭屍」；其實在配戴時，輕輕將帽簷歪向其中一邊，就能成功建立法式氛圍，此外，留一些髮絲於臉頰兩側，能柔和臉部線條，達到縮小臉的功效，增添一絲典雅氣息。

＃小偷帽

與前面的帽子氛圍不同，小偷帽自帶中性、帥氣感，而相對小偷帽的可塑性也增高，能在正式衣著與休閒打扮中取得平衡，帽身設計扁平寬鬆，能修飾臉的長度，而圓臉的朋友也可以選擇它，藉由帽簷方正的輪廓，修飾臉部線條，進而提升造型感，此外，小偷帽的戴法也十分多元，不變的是，無論怎麼配戴，都有率性不羈的個性感。

＃毛帽

毛帽無疑是許多人必備的單品之一，毛帽的品項多元，如何選擇是一大學問，像是短髮就適合短毛帽，能更加服貼頭型，讓頭型看起來更加飽滿，營造出可愛的氛圍，而長髮的朋友可以選擇一般長度的毛帽，將頭髮勾耳後，清爽無負擔，而放下頭髮隨性擺放在臉頰兩側，則顯帥氣、街頭感，還能修飾臉型，好看又時尚！


►帽T控必看5大穿搭公式！小賈辣妻摯愛穿搭根本通勤最佳選擇

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

關鍵字：

戴帽小撇步, 帽控, 2022秋冬, 報童帽, 貝雷帽, 小偷帽, 毛帽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

「遇到討厭的人，連敷衍都懶」星座Top 3！冠軍王者風範不怕得罪人

「遇到討厭的人，連敷衍都懶」星座Top 3！冠軍王者風範不怕得罪人

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

「上班好同事，下班不認識」星座Top3！第一名怕麻煩搶當變臉冠軍

低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」 省錢又實用！皮膚科醫師曝凡士林6隱藏用法：能減少傷口留疤機率 IKEA嘉義城市店12／26開幕！　8500項全系列商品逛起來 專家：「5件事情」別做！做了頭髮狂出油，落髮也會跟著來 無LOGO包款正夯！TB水桶包奢華又休閒、CELINE CLASSIC地位屹立不搖 ZARA冬季折扣季12／14晚間開跑！　保暖大衣、時髦靴款下殺六折 《初戀》八木莉可子曾是寶礦力女孩　清新氣質被封國民初戀當之無愧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面