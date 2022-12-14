劉品言、宋芸樺15度低溫放送深溝比辣！　曝一同把楊祐寧列入「黑名單」

記者王則絲／台北報導

女星劉品言、宋芸樺以YouTube頻道《四纖女出遊記》培養出私下好感情，今（14日）同台出席LONGCHAMP 2023春夏系列發表會，宋芸樺以一襲低胸度假風長裙辣秀胸前深溝，劉品言不遑多讓，身穿緊身針織洋裝勾出傲人S曲線，兩人在15度低溫下比辣。訪問中提到日前劉品言與宋芸樺一同參加楊謹華的生日趴，現場楊祐寧以浮誇的「中空裝」造型喧賓奪主，讓兩人決定將他列入往後生日趴的黑名單，搞笑說道：「我們以後生日不要邀他。」

▲（左起）宋芸樺、劉品言不畏低溫，穿春夏服裝出席時尚活動。（圖／品牌提供）



近日寒流分段一波波抵達台灣，今約莫15度的低溫下，劉品言身穿LONGCHAMP 2023春夏系列紅色針織長洋裝及同色系厚底涼鞋，搭配Épure系列夕陽漸層水桶包及迷你小廢包，側邊不對稱的挖洞設計讓辣度更提升，劉品言直言自己不怕冷：「這身非常適合我的體溫，有一些洞可以讓我散熱。」宋芸樺造型同樣布料超少，一身度假風白色印花連身裙極低胸，托出胸前深溝，相當性感，手拎糖果粉色Box-Trot手袋，盡顯清新俏皮。

▲宋芸樺、劉品言演繹LONGCHAMP 2023春夏系列造型。（圖／品牌提供）



劉品言早先曾開設YouTube頻道節目《四纖女出遊記》，邀請宋芸樺、夏于喬、楊謹華合體實境演出，日前四人再度於楊謹華的生日派對合體，歡樂畫面足見閨蜜好感情，同場聚集楊謹華的眾多明星好友，包括楊祐寧便以狗狗圖案襯衫浮誇現身，「裡面沒穿」的中空造型大曬結實腹肌，100%契合喧賓奪主的主題，當成自己的生日在過，讓劉品言與宋芸樺在今日活動上的訪問中，一同搞笑表示要把他列入黑名單：「我們以後生日可能就先不要邀他。」

▲LONGCHAMP 2023春夏以繽紛色系的「奢華野營」為主題。（圖／品牌提供）

LONGCHAMP 2023春夏系列圍繞「奢華野營」主題，讓宋芸樺想到《四纖女》先前一起露營的歡樂回憶，本季營造活力充沛、運動玩味兩大風格主線，大膽採用了自然花草、沙灘景緻的色調，將鮮豔亮眼的色調運用於服裝、經典包款上。

像宋芸樺手上的Box-Trot在本季化為同色系的外觀，帶出童趣新穎的感受；Le Pliage Cuir系列以往以小羊皮製成，自本季開始改以牛皮材質打造，讓包型輪廓將更加硬挺且耐用；服裝、手袋系列中能看到許多波卡圓點的元素，靈感源自於香檳的氣泡，以及Disco燈球，為本系列增添更多亮點，其中米白色竹節Roseau包上綴以大小錯落的黑色圓點刺繡，像極珍珠奶茶，立刻獲得了「珍珠奶茶包」的可愛稱號。

▲LONGCHAMP春夏焦點單品。（圖／記者王則絲攝）



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