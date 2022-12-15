在停機坪學劍道、赤腳踩進「榻榻米電梯」　住東京虹夕諾雅太值得炫燿

文、圖／Ean

虹夕諾雅 東京，原本兩年半前就該完成的飯店開箱，因疫情迫延數次，就在離飯店數步之遙的皇居外苑銀杏大道，第三次轉黃變色之際，終於，我依約前來。之所以執著而念念不忘，是因為這間飯店實在太特別，創造非日常體驗的頂級奢華旅宿品牌「虹夕諾雅」，竟會選址東京經濟金融中心，光是這點就很有意思，因為那代表著，他們要在世界腳步最快的大都會蛋黃區的核心，為旅客創造非日常的旅遊經驗，怎麼看都蠻矛盾啊！但就是這點讓我充滿好奇：「他們有辦法做到嗎？若可以，又是如何達成？」我帶著疑問但更多是期待而來…

▲造訪時，正逢皇居外苑銀杏樹黃成一片，好看極了！

▲虹夕諾雅 東京與大手町的辦公大樓群一塊向上崢嶸。

▲虹夕諾雅 東京讓遊客不用出門就能欣賞日本傳統文化之美。

先說結論，三天兩夜下來，快／慢、現代／傳統、家／飯店、日本／西方…入住期間甚至是退房之後，我不斷地經由感受進而思考著我既有的旅宿框架與想像，你會訝異，那一切，竟就發生在一棟地下2層、地面17樓如塔般的垂直空間裡。不愧是虹夕諾雅，創造的不僅是非日常、而是帶給我前所未有的都市旅宿體驗！

▲茶道課所介紹的茶道精神，也適用於這座飯店所展現有別於西方旅館的文化特色。

▲窗外是最忙碌的日本金融中心，窗內煮茶品文化。

▲兩晚住下來讓我獲得前所未有的都會旅宿體驗。

▲虹夕諾雅 東京讓旅人也藉由料理認識日本文化。

▲從飯店散步一小段即可欣賞東京車站的夜之風華。

初抵｜這一切，真的不只是脫鞋那麼簡單

從低調木門一進到虹夕諾雅 東京後，你得先脫鞋。看似簡單的動作，其實背後有許多意義及目的，那象徵區分裡外的結界，也代表從這一刻起，要給你回家般的自在。星野集團覺得日本傳統旅館是能提供給旅客很私密的休憩空間，於是負責飯店內部裝潢與外觀設計的日本知名建築師東利惠，希望藉由脫鞋這個行為來作為日本旅館文化的象徵，她認為，在玄關脫掉鞋子，踩在榻榻米上一邊被引導到客房的過程，是他們想要傳達的重要文化體驗。

▲一走進飯店，彷彿有道結界，將喧囂忙碌都擱在外頭了。

▲整館不是鋪設榻榻米不然就是木頭，予旅人回家般的自在感受。

於是，接下來整棟飯店不管是公共空間或臥室，都是鋪設木板或榻榻米，甚至就連電梯都是榻榻米。三天下來，我高度愛上了這個設計，省下的不只是穿脫的麻煩，更重要是確實成功給予像在家的安適。關於鞋子，還有個彩蛋，等到真的要出旅館，透過神秘機制、他們大多能在房客要外出時精準把鞋子拿出放在玄關等待主人到來，用與時俱進的科技延續傳統貼心如是這般。

▲電梯內也是鋪設榻榻米，頭一回見到。

▲大多時候，當房客搭電梯到 1 樓時，飯店人員已提前拿好鞋子放在玄關。

▲位於2樓的接待櫃檯。

菊｜最高級房型開箱

以「塔之日本旅館」為概念的虹夕諾雅 東京，外觀現代卻又蘊藏細緻溫暖的日本傳統精神，在辦公大樓林立的大手町，神奇創造了美好的另一個日本空間。整棟建築只規劃了84間客房，因此客房最少都分到15坪大，3種房型以花取名：櫻、百合與菊，這回入住最高級的「菊」房型，至多可住三人，相較於其他房型多了走入式衣櫃及餐桌。能在東京車站附近擁有約24坪大的旅宿居所，是再奢華不過。

▲24坪大的菊房型，寬敞舒適。

▲窗戶障子可全拉上也可像這樣引入都會風景。

▲從附近買回心心念念的法國PH馬卡龍，回到房間泡壺茶搭配享用。

▲菊房型有張餐桌方便用餐。

▲早餐有和洋兩款可選，賞心悅目也美味，洋式的麵包頗出色，難抉擇的話就連住兩晚、沒有遺憾。

由於是位於各樓層邊間，而能擁有大面積的雙邊採光，當有陽光時，包裹建築的麻葉碎紋會落下影子成為客房裡會移動的裝飾，很有味道。而這江戶小紋若遠看，只會讓飯店覺得是棟商業區的黑色大樓，靠近了才會發現圖騰，最美時刻當屬夜裡，會成為一個大型的珠寶盒子，低調卻又不可忽視的存在，讓返回住客尊榮一望，靜待一歇、體會風華。

▲飯店低調但很有質感的隱身在大樓群中。

▲走進仰望，就可清楚看到江戶小紋。

▲有陽光時，窗子的麻葉碎紋會印在障子上。

▲非常成功的照明設計，讓虹夕諾雅 東京在夜裡像個珠寶盒子，很美！

▲住在東京蛋黃區能泡澡還是那麼大的浴缸，實在太奢華，對面辦公大樓還有人挑燈夜戰著，很特別的泡澡風景。

客廳｜OCHANOMA 茶之間

這是虹夕諾雅 東京很吸引我的設計，每一樓均設有提供該層6間客房共享的公共空間「OCHANOMA 茶之間」，舒服雅緻空間裡擺放房客可自由拿取的咖啡茶、冷飲、點心，甚至冰箱還有一口食的冰淇淋。透過電梯的房卡感應，客房樓層僅限該層住客入內，增加隱密性同時也讓人感到放鬆，加上同樣是鋪設榻榻米，感覺就像客房空間的延伸，可以赤腳跑來跑去，真的很像在自己家。

▲每一層樓都有「茶之間」，專只提供該層六間房的房客使用。

▲任何時候都能來這泡壺茶或吃個點心，是非常棒的設計。



▲冰箱裡還提供一口食的冰淇淋。

對了，還有個呼應「家」概念的設計讓我高度欣賞，客房門上有個開關能設定不自動上鎖，例如當房客要去茶之間吃個小東西時就不用特別帶房卡，那感覺真的就像在自己家去客廳倒杯水、拿個小零食那樣，實在太具巧思與貼心了！

▲小設計卻能感受深思熟慮的設計用心。

泉｜東京塔頂天空之湯

哪能想到入住東京都內的飯店，還能泡溫泉， 虹夕諾雅總是能讓旅人感受到獨一無二的奢華與尊寵，他們深入地層掘挖到了大手町的地底溫泉，讓旅人沈浸靜謐空間，一邊泡湯一邊仰望東京都天空，那是非常獨特的溫泉體驗。第二晚泡湯時，雨絲從天空的缺口筆直而落，心想若飄下的是雪，肯定更加夢幻。

▲泡湯時的仰望風景。（註：一般是攝影禁止，這回是飯店公關趁清潔時段帶來參觀拍照）

▲大手町的泉質有別於虹夕諾雅 谷關無色無臭的美人湯，來得比較有個性。（註：一般是攝影禁止，這回是飯店公關趁清潔時段帶來參觀拍照）

▲提供室內與戶外湯。（註：一般是攝影禁止，這回是飯店公關趁清潔時段帶來參觀拍照）

文化展演｜認識日本的窗口

透過旅宿，是很好親近在地文化的機會。除了入住時間2樓會有古箏演奏外，每周五六日晚上21:00，還會特別安排雅樂表演。此外每天傍晚17:00房客還能品嚐到冷／熱清酒（會隨季節調整），都是免費！即便有著相近的文化脈絡，坐在台下都還是覺得新鮮有趣，更遑論這些表演對其他西方面孔房客的吸引力，能在繁榮東京鬧區靜聽一段源自平安時代流傳至今的日本傳統音樂，多難得。

▲入住時間會有古箏演奏。

▲提供冷、熱清酒可比較溫度帶來的不同口感。

▲猜猜看我比較喜歡冷或熱的清酒？

▲很有氛圍的雅樂演出。

文化體驗｜高空劍道

即便非藏隱深山，虹夕諾雅還是有辦法讓旅人擁有獨一無二的非日常體驗！我特別起了個大早要來學習高空劍道，讓我驚訝是所要舉劍操練的樓頂，並非在飯店本身建築，而是在專人帶領下進入一般遊客絕對無法任意行走的特別通道，直登高度翻倍的隔壁大樓頂端，直接是在直升機停機坪上學習劍道。這肯定是個絕無僅有的經驗，以晴空塔為首的東京天際線當背景，來學習劍道基本動作，明明是初學但因在城市之巔舉劍揮舞，彷彿因此有著史詩般的壯闊感！

▲太震撼的東京高空景觀，不愧是虹夕諾雅！

▲跟著老師學習我的劍道初體驗。

▲在直升機停機坪上舉劍，太特別的體驗。

文化體驗｜茶道

虹夕諾雅 東京的文化體驗動靜皆有，收劍藏鋒，接著品茶放大感官。我參加了一堂學習茶道禮儀的課程，地點在2樓Lounge的開放式茶室，落地窗外是節奏快速的商業區，窗的另一邊茶壺水沸飄煙，如此對比確實相當非日常。三口半飲完的抹茶，禮節處處，因要展現用心與回敬盛情。品茶不是最後一口茶湯入喉就結束，每位賓客要輪流分享對手上茶碗圖案的觀察，實在好風雅。

▲打抹茶也是種修煉來著。

▲了解背後的含義後，發現喝抹茶時轉動茶碗原來都是一種敬慎的展現。

▲我的茶碗很童趣，俯瞰是海洋世界，從側邊看發現原來是個水族館。

食｜世界級的 Nippon Cuisine

餐廳位於地下一樓，日式泥牆面與入口處的大塊岩石，營造出原始粗獷的地層意象，與這片土地的連結不僅於此，建造飯店時從地下挖出江戶時期領主宅邸屋柱的神代木，主廚浜田統之委託相熟的工匠以此融合現代木頭進行創作，成為富有歷史意涵的一款美麗食器。這份對食物的浪漫其來有自，擅長法國料理的浜田主廚在38歲那年就在「博古斯（Bocuse d’Or）世界烹飪大賽」中成為首位獲得綜合評比世界第3名、魚類料理得分世界第1名的日本人，後來他將在法餐中練就的紮實手藝，結合自身的感性細膩，用日本當季食材，創造出獨特的日本法式料理。

▲成功營造出地層下的空間氛圍感。

▲使用挖掘出的神代木搭配現代木頭所創作出的器皿。

▲桌上燈具要照多亮多寬，都非常講究。

讓我印象最深刻也是主廚很具代表性的一道：「石」，透過當令食材創作了酸、甜、苦、鹹、鮮等五味小品，放在光潤的石頭上，隨著擺放菜色不同，用來盛裝石頭的溫度也會隨之改變。彷彿在藝廊的這場晚餐，從個室空間、照明設計、食具器皿到料理本身，視、食、攝，都過癮極了！

▲這道「石」的五味讓我印象深刻。

▲透亮的鰹魚，肉質好輔以鮮明調味，一吃難忘。

▲採桌邊服務的牛肉料理。

▲飯後的葡萄冰沙，好吃極了！

▲最後上桌的抹茶，為這餐劃下完美句點。

宵夜｜外出立食

當我驚訝得知虹夕諾雅 東京有提供免費宵夜，且還是在外頭，儘管不大餓但本著好奇心，當然要來一探究竟！ 房客先到飯店二樓接待桌領取金幣，接著下樓出門，原來餐廳出門走個30步就到，這樣的儀式性，頓時還真有種從家裡外出吃宵夜的趣味感。這晚餐點是取名「鴨肉蠻」的精緻鴨肉蕎麥麵，採立食方式讓旅人入境隨俗跟當地人一樣站著吃蕎麥麵，很有意思的安排。

▲宵夜採現煮，熱呼呼上桌。

▲即便是免費提供，但擺盤完全不馬虎。

▲份量剛好，口味也相當不錯，滿足了！

尚在規劃階段時，星野集團董事長星野佳路對這間新飯店的定位苦思許久，最後以「原本應該存在於東京、但現在卻消失的東西」作為設計依歸，2016年才有虹夕諾雅 東京的出現。現在再回頭看，我還是由衷佩服，在創新同時還能注入傳統元素，那需要的不只是高度，還有更重要的，是溫度。

▲質感就在細節中，就連兌換宵夜的金幣都精美的教人想要珍藏，

▲旅行最難忘的永遠是豐盛人情，謝謝前陣子調回東京總部的虹夕諾雅 谷關前總經理直樹先生，還特別專程來飯店打招呼送別，好感動⋯

/ Info. /

虹夕諾雅 東京

官網｜IG

地址：東京都千代田區大手町一丁目9番1

星野集團官網