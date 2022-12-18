fb ig video ETtoday search mobile

寒流來襲「長洋裝」保暖又優雅　Jil Sander、Lemaire極簡美學好顯瘦

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

寒流來襲，是時候拿出各種厚重衣物了，但大部分的人都習慣穿長褲禦寒，一想到冬天的冷風，就讓人對洋裝望之卻步，今天幫各位精選三款長洋裝，把保暖與美觀並列第一，今年就用裙裝造型面對冬天。

Jil Sander

做為極簡品牌的開山祖師，Jil Sander擅長以頂級的材質打造優雅柔和的女性形象，這件針織洋裝採用美麗諾羊毛、羊絨混紡，不只保暖升級，更能舒適親膚，及踝的長度能夠完美擋風，抓絨處理的澎澎袖可以容納更多內搭，怎麼穿都不怕著涼，而腰帶設計則在後方做出垂墜慵懶的氛圍。

▲羊絨羊毛混紡的材質，在保暖效果上更加分。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

▲羊絨羊毛混紡打造寬鬆慵懶氣質，在保暖效果上更加分。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

YSL

在今年秋冬YSL為每個想在冬天著用裙裝的女生做了完美解方，高領羅紋幫脖子保暖，落地裙襬更完美包覆每一吋肌膚，不用擔心東北季風來攪局，也能繼續性感，全羊絨的材質把保暖放在第一順位，同時凌厲的肩部剪裁配上合身不貼身的設計，在塑造出衣服立體感的同時留有空間，讓溫暖在洋裝中持續循環。

▲全羊絨材質，高領羅紋加上落地設計，寒流來穿洋裝也不冷。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

▲全羊絨材質，高領羅紋加上落地設計，寒流來穿也不冷。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

Lemaire

前愛馬仕創意總監Lemaire，在同名品牌女裝的設計上也以舒適、方便行動為首要目標，以母貝釦打造絕美裹身效果，直筒的剪裁，沒有過量的裙擺或裝飾，因此不需擔心風從裙底灌入，而採用美麗諾羊毛與丙烯纖維打造出保暖、親膚的觸感，由於材質特性，在行走時更能做出飄逸的效果。

▲土色自帶秋冬高級感，直筒裙收口不用擔心冷風，裹身設計保暖更加分。（圖／翻攝自Lemaire官網）

▲土色自帶秋冬高級感，直筒裙收口不用擔心冷風，裹身設計保暖更加分。（圖／翻攝自Lemaire官網）

關鍵字：

Jil Sander, YSL, Lemaire, 洋裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

凱特王妃狠狠打臉梅根　紅大衣與女兒配成親子裝畫面太美

營養師曝「小火鍋熱量圖鑑」，酸菜白肉湯、冬粉藏發胖陷阱

營養師曝「小火鍋熱量圖鑑」，酸菜白肉湯、冬粉藏發胖陷阱

2023「無重量髮型」大流行！燙染6大趨勢：「流蘇染」超配一刀切 阿雅曝判斷「真朋友或塑料姐妹」4關鍵：好閨蜜能給你正能量 低溫也不怕　冬天正確穿衣保暖法「三件就夠」 今年就讓BV綠陪你過冬！三款「羽絨背心」時髦、保暖一件就夠 對3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 「在逃公主」白鹿雪銀禮服仙氣爆棚、「最美妃子」張嘉倪黑白皮草盡顯氣場 網曝「最暖蓋被法」：3床被子最好、毯子墊底讓你一覺到天亮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面