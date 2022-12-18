寒流來襲「長洋裝」保暖又優雅　Jil Sander、Lemaire極簡美學好顯瘦

實習記者蔡孟廷／綜合報導

寒流來襲，是時候拿出各種厚重衣物了，但大部分的人都習慣穿長褲禦寒，一想到冬天的冷風，就讓人對洋裝望之卻步，今天幫各位精選三款長洋裝，把保暖與美觀並列第一，今年就用裙裝造型面對冬天。

Jil Sander

做為極簡品牌的開山祖師，Jil Sander擅長以頂級的材質打造優雅柔和的女性形象，這件針織洋裝採用美麗諾羊毛、羊絨混紡，不只保暖升級，更能舒適親膚，及踝的長度能夠完美擋風，抓絨處理的澎澎袖可以容納更多內搭，怎麼穿都不怕著涼，而腰帶設計則在後方做出垂墜慵懶的氛圍。

▲羊絨羊毛混紡打造寬鬆慵懶氣質，在保暖效果上更加分。（圖／翻攝自Jil Sander官網）

YSL

在今年秋冬YSL為每個想在冬天著用裙裝的女生做了完美解方，高領羅紋幫脖子保暖，落地裙襬更完美包覆每一吋肌膚，不用擔心東北季風來攪局，也能繼續性感，全羊絨的材質把保暖放在第一順位，同時凌厲的肩部剪裁配上合身不貼身的設計，在塑造出衣服立體感的同時留有空間，讓溫暖在洋裝中持續循環。

▲全羊絨材質，高領羅紋加上落地設計，寒流來穿也不冷。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

Lemaire

前愛馬仕創意總監Lemaire，在同名品牌女裝的設計上也以舒適、方便行動為首要目標，以母貝釦打造絕美裹身效果，直筒的剪裁，沒有過量的裙擺或裝飾，因此不需擔心風從裙底灌入，而採用美麗諾羊毛與丙烯纖維打造出保暖、親膚的觸感，由於材質特性，在行走時更能做出飄逸的效果。

▲土色自帶秋冬高級感，直筒裙收口不用擔心冷風，裹身設計保暖更加分。（圖／翻攝自Lemaire官網）