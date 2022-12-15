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新光三越skm points歲末回饋不手軟　吃喝玩樂通通免費換！6台特斯拉等你抽

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▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲新光三越推出歲末點數回饋，吃喝玩樂都換得到。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

新光三越今年力推的點數新制skm points，即將在明年一月迎接首個「點數到期日」，為了讓消費者擁有點數更有感，12／16起將推出《會員回娘家－狂歡慶點》活動，從抽機票汽車、兌換住宿餐飲，到扣點拿旅行潮品、折抵熱門夯品的方案全都有，有吃有玩有拿任你選，絕對讓你手中的skm points用好換滿！

擁有近300萬會員的新光三越，其購物100元累積3點的skm points，被網友號稱是「最好用的百貨點數」，除了全年不斷提供扣點優惠價方案之外，週年慶推出的扣點贈品也被搶翻天，且還能兌換跨年限量煙火席位、超夯餐廳座位等，不僅在購物可享優惠，連有錢都買不到的服務，也能用skm points換到手。

迎向2023年一月底首年到期的skm points，新光三越再從12／16起將推出《會員回娘家－狂歡慶點》活動，因應國門開放、口罩鬆綁引爆旅遊潮，適逢旺季，機票、飯店更是一位難求，以及消費者悶許久出門透氣，美食、戶外休閒風潮盛行，此波特別以旅行、享樂為主題，一系列針對skm points的獨家好康，看完真的很想衝一波了啦！

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣100點skm points 週週抽「Tesla Model 3電動車」（價值逾179萬元，限量6台）。

用100點衝179萬元Tesla，很可以！
12／16起推出扣100點就能抽價值179萬元的「Tesla Model 3電動車」，從12／23起每週抽出一台抽到過年後，足足有6台機會；扣10,000點抽價值380萬元的「賓士Marco Polo豪華露營車」，消費千元起就能一拚百萬元名車。

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣10,000點skm points即可抽價值380萬元的「賓士Marco Polo豪華露營車」（限量1台）。

點數換星級住宿、米其林套餐，吃喝玩樂用換就有
從12／16起至2023／1／31，天天推出扣點兌換的「奢華旅遊體驗行程」，包括萬豪集團旗下台北國泰萬怡酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北萬豪酒店、台中萬楓酒店及台南安平雅樂軒酒店，只要11.8萬點起就能豪華客房免費住。

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣138,000點skm points兌換－桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 標準客房一泊一食雙人住宿券含早餐+大廳酒吧雙人下午茶套餐 價值22,455元（限量2組）。

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣128,000點skm points兌換－台北萬豪酒店 經典客房平日雙人住宿券（含兩客自助式早餐）價值21,285元（限量2組）。

另外寨酌然villa包棟住宿、SKM Park Outlets鈴鹿賽道樂園單日暢遊＋華園親子房住宿券、耐茁戶外SUP立槳體驗券、頂級蔬食陽明春天米其林綠星套餐餐券、小小樹食雙人套餐餐券等也只要扣1.5萬點起就能免費體驗，活用點數就能享各式玩樂迎新年！

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣500,000點skm points兌換－寨酌然 弌宅villa包棟一泊二食住宿券 價值78,000元（限量3組）。

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣15,000點skm points兌換－SKM Park Outlets鈴鹿賽道樂園暢遊年票 價值1,990元（限量10組）。

明年1／1起限時點數雙倍，3大潮牌夯品換得到
從明年1／1起點數使用期倒數一個月，新光三越推出限期不限金額消費，即享skm points點數「雙倍回饋」，另每日加碼推出當日限定爆品，包括春水堂奶茶、穿戴式3C、dyson吹風機、充電盤等超低價限量夯品，讓你回饋雙倍聰明入手，2023年一到就能買買賺。

此外，還聯手PORTER、Samsonite、法雅客3大潮牌，以「出遊主題」推出旅行隨身包袋、登機行李箱、藍牙喇叭、運動相機、空拍機等共11項好禮，扣skm points 6,000點起就能輕鬆帶回家，讓你過年出遊走春更開心。

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣35,000點skm points兌換－陽明春天 米其林綠星套餐 價值3,828元（限量10組）。

▲新光三越歲末點數回饋。（圖／業者提供）

▲扣15,000點skm points兌換－小小樹食雙人套餐 價值1,720元（限量15組）。

2023首抽就用skm points！扣20點「不限航點」機票就到手
最後，剩下的零頭點數，新光三越也全面顧到，1／1起加碼推出「週週抽機票」活動，只要扣20點，就能抽價值2.2萬元的「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」，最後一週再加碼價值超過35萬元的「星宇航空日本不限航點飛行護照」，明年想來趟久違的旅行，就用新光三越skm points圓夢，每一點都不浪費！

►12/16至12/18新加入成為新光三越會員立刻可獲得skm points 100點
https://www.skm.com.tw/w/sk?a=etmlghv
►會員專屬！用skm points將特斯拉、賓士露營車帶回家
https://www.skm.com.tw/w/sk?a=asjsmex

關鍵字：

新光三越, skm points, 歲末回饋

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