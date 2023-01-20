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8種「打發塞車時間」活動清單　購物、找回憶，到目的地前絕不無聊

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▲車子,交通,塞車 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲塞車好好打發時間很重要。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年春節連續假期長達10天，戶外口罩解禁，大家都想出門走走，走春出遊最大挑戰當然非塞車莫屬，許多人好不容易有長假能安排，但出門塞、停車也塞，待在狹小的車內確實容易讓人感到煩躁，甚至有相當高的機率會在「車內待一整天」，本文綜合網友歸納出幾個打發時間的方法，讓大家提早準備，愉悅地度過塞車時光。

▲▼手機,社群媒體。（圖／取自免費圖庫pexels）

玩玩Reels
塞車的沉悶無聊，不如用IG的Reels功能記錄一下，最好還能設定個特別的風格主題之類的，說不定還能成為另類的有趣回憶，順便跟親朋好友分享心情。

▲▼養生,中醫,香港,放空,情志,無聊,大自然,發呆。（圖／pixabay）

放空發呆
緊湊的生活步調，許多人都下意識的習慣把自己的生活塞滿，就算只要有15秒的空檔，也一定要拿手機出來滑一滑，其實沒有什麼機會可以像塞車時能放空，所以，不如趁塞車發呆一下吧！說真的不容易做到，但放下手機、慢慢調整呼吸，不要有「螢幕焦慮」，說不定會有更新的想法出現，算是給自己一個練習的功課。

網購
現在網路購物發達，不如趁空想想還有什麼還沒買，或者是自己想吃的零食需不需要補，購物總是讓人開心的，就把開車時光變開心，但記得別買得太高興，把年終獎金或壓歲錢全部花光了。

▲▼ 高速公路,塞車,國道,交流道。（圖／記pakutaso）

回味超過5年沒聽的專輯
在塞車時正是回味時光的好時刻，5年的時間是一個不錯的長度，前後很可能會有不同的心境，音樂聽起來也會感受不同，不如在出發前準備歌單，或許聽一聽會有新領悟，或者對新的一年有新的計劃或靈感。

▲聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

練歌
趁機來安排個練歌單吧，尤其是最近才出的新歌，不要在KTV裡總是唱著同樣的歌曲，給自己設個小目標，像是一定要學會3首新歌之類的，光是選歌就能打發不少時間，或是一直想挑戰但總是唱不好的，就趁這時候來征服它。

收聽Podcast
其實這跟聽廣播意思很像，但Podcast有更多元的主題內容，可以選擇自己有興趣的節目收聽，不用傻等廣播單一的提供娛樂，覺得無趣也能馬上換下一個，相較而言是個很不錯的選擇，可以學學英文增進自己、聽聽垃圾話紓壓，或是瞭解時事擴充自己眼界都可以。

▲▼手機,追劇,視力,維他命,維生素,眼睛,隱形眼鏡。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

整理手機
對於真的放不下手機的人，不妨趁勢整理一下手機吧，只要「整理相片」這件事就能讓你忙很久了，手機裡一定有一些亂拍的照片，好好清空記憶體讓它運作更順暢，也算是利用時間做了有意義的事。

補眠
塞車走走停停的節奏，最適合補眠了，且對於正要出門旅遊的人來說，利用塞車的時間休息，到目的地精神自然也就更好，若已經預期會有塞車潮，不妨帶著頸枕等助眠配件，讓自己能把握時間休息得更好。

關鍵字：

走春, 塞車, 春節, 農曆年, 打起精神

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