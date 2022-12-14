孫盛希自認不守時戴錶很重要　喜迎新身分帶頭喊話「包色」　

記者鮑璿安／台北報導

日本鐘錶品牌CASIO旗下品牌G-SHOCK帶來為女性量身打造的G-SHOCK WOMEN系列，今（14日）請到新任代言人孫盛希演繹，她提到這款錶百搭又符合自己的風格，笑說身為代言人責任重大，所以乾脆自己先包色一波。

▲孫盛希成為G-SHOCK WOMEN台灣代言人。（圖／品牌提供）

孫盛希此次佩戴GM-S110PG-1A玫瑰金錶款，主打尺寸縮小、豐富色彩與材質混搭等特色，她難掩喜愛之情表示：「其實蠻想要包色，因為不管出席什麼場合，戴這一只就夠了。」她認為因錶款厚度降低，所以佩戴起來更為舒適、貼合手腕，還想要推薦給身邊女性好友們。而私下選擇手錶的重點是什麼？孫盛希坦言是外觀第一，一定要好搭配，她除了偏愛這次的玫瑰金錶款外，還打算包色送給爸爸和弟弟。

▲孫盛希佩戴GM-S110PG-1A玫瑰金錶款 。（圖／品牌提供）

身為手錶品牌代言人，不免俗被問到是否是個守時的人，孫盛希承認自己並不守時，所以手錶變得格外重要。隨著品牌邁入40周年，回憶第一次接觸G-SHOCK是幾歲？孫盛希說：「大概是我來到台灣後，才發現原來每個人都有一只G-SHOCK，所以差不多是在20歲後更加熟悉了。」

G-SHOCK WOMEN本次推出的主打系列GM-S110，以品牌熱賣型號GM-110為設計原型，搭配不鏽鋼金屬錶圈錶殼設計再加上同色系的指針數位雙顯錶盤，錶盤則以細緻的3D零件進行多層次配置，呈現出層層堆疊的精細結構感。且錶徑縮小到42mm，厚度減至13mm，讓其更小巧輕盈。

▲G-SHOCK WOMEN全新系列錶款GM-S110全金屬系列 。（圖／品牌提供）

精品腕錶也有新選擇，Versace 腕錶系列帶來6款新設計，每款以品牌標誌的希臘迴紋和 Medusa 頭像特色元素點綴。包含時尚優雅、結構立體分明的 Medusa Infinite和Stud Icon女士腕錶系列，以及洋溢活力的 Greca Reaction 和 Icon Active 男士腕錶系列。

▲Versace 2022 年秋冬腕錶形象廣告呈獻琳琅滿目的設計 。（圖／品牌提供）