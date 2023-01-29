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出門前花10分鐘做4件事甩掉開工憂鬱　刷牙時加一個小動作很有用

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▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲想輕鬆養身出門前做4件事，一整天都很有精神。（圖／pexels）

編輯／借借

經歷了10天的連續假期，即將要迎來開工日，心情與身體上是否都準備好了？建議在開工頭一周，起床後可做4件事「喚醒」自己身體，身體清醒之後不但可以開啟新陳代謝，也能幫助你一整天在精神上更有活力，從早開始有好氣色，自然能幫助肌膚更美，起床之後花10分鐘就能開啟一整天能量。

起床後5分鐘伸展
經過一夜的休息，躺平的身體上不免有部分區塊略顯僵硬，所以建議在起床後，花上5分鐘做些伸展活絡筋骨，而重點就是要「溫柔緩和」，強度不要過強，且速度盡量放慢，溫柔的把身體喚醒，心情上也不會太急促。

▲▼女孩,起床,清醒,早晨,伸展。（圖／翻攝自pixabay）

▲起床後慢慢伸展，讓身體也「覺醒」。（圖／unsplash）

刷牙時踮起腳尖
在刷牙時順便踮腳，讓小腿肌肉活動一下，並在上半身忙碌時順便運動下半身，保持身體平衡也是省時的做法，嘴巴因為牙膏的清新作用正在積極醒來，下半身也能因為這個簡單小動作活絡起來。

刷牙,浴室,鏡子,廁所。（圖／達志／示意圖）

▲刷牙時除了上半部，下半部也動一動吧。（圖／達志示意圖）

喝一杯溫開水
讓四肢甦醒之後，記得用一杯溫開水開啟身體內部的新陳代謝，在喝開水的同時，也能組織一下今日行程、查看天氣決定要穿的衣服，或是想一下今天最重要的工作內容。

▲水,喝水,白開水,杯子,玻璃杯。（圖／翻攝自pixabay）

▲早上喝杯溫開水開啟新陳代謝。（圖／pixabay）

準備簡單健康的早餐
幾乎所有人都知道早餐的重要性，準備健康的早餐其實沒有這麼困難，烤一片吐司或泡一碗燕麥粥，盡量以簡單烹調的方式來準備，就可以避免吃進上班途中選擇的高油脂早餐，長久下來不禁對健康有幫助，對於皮膚負擔也會越來越低。

早餐，飲食，燕麥，果汁。（圖／取自LibreStock網路）

▲在家準備簡單早餐其實很方便。（圖／pixabay）

關鍵字：

開工, 開工憂鬱, 提振精神

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