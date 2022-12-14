生氣時身體先動起來！學會「5件事情」，當個情緒穩定的大人

▲情緒不佳的時候，建議可以讓身體動一動。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

我們都想當個情緒穩定的大人，卻總是事與願違，容易被生活中的繁雜小事影響情緒，其實情緒穩定也是需要練習的，當感受情緒有點波動，進而影響生活時，建議多做以下5件事情，你將獲得顯著的改善。

#生氣時先讓身體動起來

感覺快要動怒，心裡真的再也忍受不了的時候，記得先讓身體動起來吧！可以出門散步、跑步、用力深呼吸都可以，讓注意力別放在憤怒情緒上，或者去做些讓自己開心的事情，重新找回好心情。

#聚焦在當下

有時候不開心是因為想太多，當想太多的時候，請試著把焦點放在當下，只要想著現在的事情，努力去解決它，未來的事情以後再說吧！

#不要執著於完美

事事追求完美，總要有百分百的把握才願意開始，這樣會讓自己很累，對完美不要有太重的執念，事情在眼前就趕緊去做，不需要想太多，用力做下去，完成比完美更為重要。

#別被他人情緒影響

生活中不如意十之八九，當身邊朋友看起來悶悶不樂，只需要關懷表達問候就好，不須要強迫他人好起來，試著去尊重對方的私人空間，也避免自己陷入他人情緒漩渦之中。

#拋開所有的「應該」

有時候心情不好是因為我被「應該」支配著，例如另一半沒有照自己心中想法，完成某件事情時，就會讓人心情差，其實沒有什麼是「應該」，試著對別人和自己大度一點，往好的方面想：其實這樣就很好了。