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DIOR、LV經典包都變了樣！底部長尖刺夠氣魄　漸層夕陽色美到心坎

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▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲在不同藝術家的揮灑下，Dior Lady Art包包多了尖刺、LV Artycapucine染上變換色調。

記者林明瑋 / 台北報導

把手袋從實用變得獨具個性，DIOR與LOUIS VUITTON（LV）都是好手，Dior Lady Art找來11名藝術家，讓Lady Dior千變萬化，包底竟有尖刺、照片像小貼紙般裝飾在包面等等，LV Artycapucines邀集6名藝術家，以Capucines手袋為畫布創作，染上夕陽的美麗色調、彩虹提把，或是以3D列印創造出皺褶，而且每只都是限量之作，這下又多了一個收藏的理由。

▲DIOR 藝術家 。（圖／品牌提供）

▲埃及藝術家Ghada Amer的作品闡述女性主義。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲俄羅斯藝術家Zhenya Machneva在包包底部設計了針狀物。

藝術家們用力揮灑，跳脫框架的思考，成就了一個又一個精彩之作，Dior Lady Art進入第7年，11名創作者來自不同國家與領域，埃及藝術家Ghada Amer熱情於女性主義，從包包上可窺見LOVING（關愛）、RESILIENT（韌性）等字樣。俄羅斯藝術家Zhenya Machneva以現今女性處境為題，採建築手法打造包包，其中一款的可拆卸底座，布滿樹脂製成的針狀物，極具震撼力量。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲加拿大藝術家Sara Cwynar設計的Lady Dior包，手縫多色別針與徽章。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）
▲加拿大藝術家Sara Cwynar以樹脂貼紙包覆透明層，形成經典籐格紋。

加拿大藝術家Sara Cwynarm在紅色小羊皮包上，拼貼了許多小小的照片，年代橫跨19至21世紀，彷彿封存了流逝的時光，黃色款則將一張張圖像置於透明PVC之中。卡達藝術家Bouthayna Al Muftah利用字形與概念書的想法，讓輕柔的紗更顯詩意。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲卡達藝術家Bouthayna Al Muftah以字形與概念書為靈感打造的包包，充滿詩意。

▲DIOR 藝術家 。（圖／品牌提供）

▲韓裔美籍藝術家Minjung Kim運用薄紗花朵刺繡、多色水貂皮鑲嵌，成就出兩款不同的Lady Dior。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲美國藝術家Dorothy Iannone的作品，包面上繡了3個自由女神。

LV的Artycapucine邁入第4年，由6名藝術家創作出9款包包，除了包身變化，提把、扣飾也有不同發揮，十分吸睛。曾獲獎無數的法國藝術家Daniel Buren顛覆原本的設計，打造了半圓形提把，並與包身上的半圓結合，以黑白條紋製作出雙面錯視效果，包包有4款顏色，鮮豔亮麗。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲法國藝術家Daniel Buren的作品有4種顏色。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲美國建築師Peter Marino設計的全黑包包，充滿個性。

總是硬漢造型、受到眾多時尚品牌喜愛的美國建築師Peter Marino打造了全黑包，黑色包身、黑色鉚釘，甚至拿掉了LV扣飾，改為如門閂般的黑色金屬扣，綴上Monogram小花，頗有硬派中的細膩感。

美國藝術家Kennedy Yanko以3D列印皮革製造垂墜皺褶，金屬光澤為手工上色，充滿雕塑效果，還有法國藝術家Amelie Bertrand運用手工噴灑的方式，讓包身出現漸層變幻的色彩和磷光，好像熱帶海邊的夕陽，夢幻迷人。

放開被限制的思維，包包的外型有太多可能，無論Dior Lady Art或LV Artycapucines，都不見得要被藏在衣櫥或展示櫃，搭配服裝提出門，會是多麽有意思的事？

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲美國藝術家Kennedy Yanko以3D列印皮革製造皺褶感，並繪上金屬光澤。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲法國藝術家Amelie Bertrand手工噴灑出變幻色彩。

▲LV DIOR藝術家 。（圖／品牌提供）

▲韓國畫家Park Seo-Bo在包包上重現畫作。

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關鍵字：

DIOR, Dior Lady Art, LOUIS VUITTON, LV, Artycapucines

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